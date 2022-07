El dueño de Los Puquios se quejó porque cortaron el tránsito en Uspallata y perdió otro día de trabajo

Enseguida explicó: "No podemos trabajar desde el domingo, que nevó todo el día. El lunes pusimos a todo el personal a reacondicionar el predio, los que nos llevó todo el día y quedamos listos, peinados para la foto de este martes".

"La ruta está impecable. Yo bajé a Punta de Vacas varias veces a buscar personal que no dejaban pasar. El camino estaba espectacular, sin viento y nublado. Podríamos haber trabajado perfectamente pero solo vino un par de familias que estaba en Penitentes. El público en general no pudo acceder. En Punta de Vacas quedó gente que tenía reservado alojamiento"

"La excusa para no habilitar -siguió Soler- fue que estaban evacuando a los que quedaban varados pero la verdad es que la ruta estaba despejada y solo bajaban algunos camiones. Hay mucho malestar de los que no pudieron pasar de Uspallata y de los que se quedaron en Punta de Vacas. Perfectamente se podía habilitar hasta Puente del Inca. Claro, lo que pasa es que el que se quema con leche, cuando ve una vaca llora". Esto último en alusión al temor de las autoridades de que se produjera otro temporal y se repitieran los hechos del fin de semana.

Comunicado de Los Puquios

Ruta Uspallata.jpg Así lucía la ruta 7 este martes, transitable.

Este mismo martes desde Los Puquios dieron a conocer un comunicado, que dice lo siguiente:

"Hoy, todos los actores de alta montaña han fracasado en atender el turismo tanto interno como extranjero. Perdimos otra gran oportunidad, solo que en esta… ¡teníamos nieve! La sobreactuación en cerrar una barrera, cuando las condiciones de ruta y clima son óptimas es una situación que se repite año tras año. La inoperancia queda en evidencia tanto como cuando se queda un auto enterrado en la nieve como cuando quedan cientos de turistas varados detrás de un control de barrera.

"Nos solidarizamos con cientos de personas que hoy (Martes 12 dejJulio) se vieron imposibilitadas de subir a alta montaña mientras que las condiciones de seguridad, ruta y clima son aptos para el turismo en el día de hoy. Tanto turistas, como nosotros y todo el clúster turístico, se vio afectado por la sobreactuación, burocracia y falta de coordinación, en el manejo del turismo de alta montaña y la Ruta 7. Hace cuatro años que estamos esperando la nieve. Hoy, que estaban dadas las condiciones una barrera rompe nuestro sueño y el de miles de turistas.

"Nuestro Parque de Nieve depende de dos actores fundamentales en alta montaña: Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional quienes son exclusivamente responsables por el mantenimiento, coordinación y comunicación de la Ruta 7. De ellos depende que la temporada invernal se maximice hasta el último copo de nieve, sin tener miedo y operando en forma segura, responsable y sobre todo coordinada con todos los actores como sucede en cualquier lugar del mundo donde cae nieve.

Los Puquios1.jpg Así estuvieron trabajando en Los Puquios el lunes para dejar todo listo.

Nos sentimos tan damnificados e impotentes como cualquier turista. La situación de hoy, en que se juntaron cientos de personas en la Villa de Uspallata, sumado a los hechos del fin de semana pasado, donde quedaron bloqueadas 400 personas, se suma a la política ineficiente que se mantiene desde años en la administración de la Ruta 7. Necesitamos una conducción seria, que coordine el trabajo de Vialidad, Gendarmería y Turismo para que no se repitan todos los años las mismas escenas. Necesitamos decisiones inmediatas que se tomen en el campo y no desde Ciudad de Mendoza.

Hoy consideramos que el turismo podría haber llegado inclusive hasta Puente del Inca, las condiciones para el turismo eran óptimas. Lo de hoy fue un hecho tan grave como el del fin de semana pasado, que quedaron varados en alta montaña cientos de personas. Solicitamos soluciones urgentes para que mañana no se repita la misma historia. Mañana (por este miércoles), como todos los días de la temporada de invierno, El Parque de Nieve Los Puquios estará operativo prestos a recibir a turistas del extranjero y todo el país. La situación de la Ruta 7 será, como siempre, responsabilidad de las autoridades competentes.

Solicitamos que se canalicen las quejas a los organismos responsables, ya que nos ayudará a los operadores de alta montaña a luchar contra políticas ineficientes en alta montaña y motivarlos a dar acciones rápidas y efectivas como los tiempos actuales imponen. De lo contrario, las experiencias negativas como el grupo de personas que quedó atrapado en la nieve o el grupo de personas que no pudo pasar una barrera se seguirán repitiendo todos los inviernos. Y el pronóstico para eso será desinversión y desinterés del turismo en invierno".

