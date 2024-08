El drama de la mujer que encontró 6.000 dólares olvidados y no podía usarlos

Tal vez, el problema fue que Mary Venegas guardó ese dinero en un sobre debajo de unas cajas de cartón en su patio trasero para que nadie lo encontrara, y para ella usarlos en un tiempo futuro, cuando los dólares no alcanzaran para pagar las cuentas y tuviese que apelar a sus ahorros. Todos esos factores hizo que olvidara, con el paso del tiempo, que los había guardado.

image.png

Qué pasó con el sobre de 6000 dólares

Hace cuatro años la mujer dio por perdido su dinero, olvidó donde estaba y al no encontrar sus ahorros, se convenció de que ya no lo tenía. Pero los tiempos habían cambiado. Su ingreso fijo por jubilación no alcanza siempre y las facturas por los servicios públicos se comenzaron a acumular. Esos 6.000 dólares le hacían mucha falta.