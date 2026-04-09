El día en que un soldado corrió con las piernas rotas y descubrió que la mente no tiene límites

El hecho tuvo lugar en el contexto de sus primeras incursiones en el ultrarunning, cuando el ex soldado Goggins se propuso participar en competencias extremas sin una preparación convencional. En 2005, intentó correr 160 kilómetros sin entrenamiento previo y pesando 110 kilogramos. A mitad de camino, el impacto destrozó los huesos de sus pies y tibias con fracturas por estrés. Sus músculos empezaron a descomponerse, provocando fallo renal y que orinara sangre. Al llegar al kilómetro 112, colapsó en una silla, incapaz de mantenerse en pie.

Goggins (2)

La voluntad de este soldado

Sin embargo, mediante pura voluntad, se vendó los tobillos con cinta para estabilizar los huesos rotos y caminó/corrió los últimos 48 km. Terminó en 19 horas, demostrando que la mente puede controlar el cuerpo incluso ante el colapso físico total. Pasó por dolor agudo, deshidratación y daño estructural en los huesos. Aun así, continuó avanzando durante horas, impulsado por una lógica que luego sintetizaría en su propia filosofía: "la mente puede empujar al cuerpo más allá de lo que este cree posible"

Goggins no solo terminó la carrera, sino que lo hizo en un estado que evidenciaba el desgaste extremo, lo que posteriormente derivó en un proceso de recuperación complejo. Este tipo de experiencias se repetirían a lo largo de su carrera, consolidando su reputación como uno de los atletas de resistencia más exigentes del mundo.

La importancia de esta historia no radica únicamente en el esfuerzo físico, sino en el concepto que la sostiene. Goggins popularizó la idea de que la mayoría de las personas opera muy por debajo de su capacidad real, limitada más por barreras mentales que por restricciones físicas. Su enfoque, difundido a través de libros como Can’t Hurt Me, plantea una relación directa entre disciplina, incomodidad y crecimiento personal.