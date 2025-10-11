El desierto que es joya repleta de petróleo: es una de las regiones más deshabitadas de planeta Tierra

Este dominio energético ha otorgado a la región un peso geopolítico colosal. Los países occidentales, especialmente Estados Unidos y las potencias europeas, mantienen relaciones estratégicas con las monarquías del Golfo debido a su dependencia del crudo. El control del precio del petróleo, los acuerdos de producción y las tensiones en el mercado energético global suelen tener su epicentro en este desierto.

Desierto de arabia (2)

Más allá del petróleo, la importancia de este desierto

Pero su relevancia no se limita a los recursos naturales. El Desierto de Arabia también representa un territorio estratégico en términos militares y religiosos. En él se ubican las ciudades sagradas del islam, La Meca y Medina, lo que convierte a Arabia Saudita en el epicentro espiritual del mundo musulmán.

Además, la posición geográfica de este desierto, entre Asia, África y Europa, lo convierte en un punto clave para las rutas comerciales y marítimas, especialmente las que conectan el Golfo Pérsico con el Mar Rojo y el Canal de Suez.

A nivel político, el control de este territorio ha permitido a Arabia Saudita ejercer una influencia determinante en la región de Oriente Medio, financiando alianzas, influyendo en conflictos y consolidando su liderazgo frente a rivales como Irán.