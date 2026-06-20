¿El desayuno es la comida más importante del día?: qué dice una nutricionista y cómo hacerlo saludable

Durante mucho tiempo se utilizó la frase "desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo", haciendo referencia a la cantidad e importancia del desayuno en la dieta. Este punto de vista ha ido cambiando, pero primero hay que definir qué es el desayuno.
Etimológicamente, la palabra "desayuno" hace referencia a romper el ayuno. Es decir, romper la cantidad de horas en las cuales el organismo estuvo sin recibir ningún tipo de alimento, que corresponden a horas nocturnas.
Diario UNO consultó con la licenciada en Nutrición Luisina Capone sobre la importancia del desayuno en la dieta. "Por mucho tiempo, por influencia de la publicidad, se instaló la idea de que el desayuno saludable era el que contenía azúcares simples a través de los cereales azucarados o tostadas de pan blanco con queso untable y mermelada light", contó.
En esa misma línea, aclaró que "no es que esté mal esta última opción de desayuno, sino que aporta baja saciedad porque provoca una elevación del azúcar en sangre y hambre al rato, porque tiene bajas proteínas o bajas grasas". Además, destacó que es recomendable acompañar las tostadas, preferentemente integrales, con queso, huevo o palta.
Otra de las opciones de desayuno prioritarias en Argentina eran las tortitas, las facturas y los bizcochitos, que también son bajas en proteínas y altas en grasas no saludables.
¿El desayuno es la comida más importante del día?
Luisina Capone aclaró que "el desayuno no es la comida más importante, porque todas son importantes y lo que más rige a la nutrición del individuo es el patrón alimentario, es decir, el conjunto de las ingestas a lo largo del día".
Sobre las personas que no desayunan, los estudios más recientes indican que algunas de ellas podrían tener una ligera pérdida de peso, se adhieren a un esquema de ayuno intermitente y compensan luego a lo largo del día los nutrientes que no incorporaron, pero a la vez hay otra cara de la moneda: "algunos presentan más hambre a lo largo del día y tienden a picotear más".
Las personas que incorporan el desayuno en su dieta tienen a tener un mejor perfil cardiometabólico en cuanto al descenso del colesterol LDL y de la glucemia. De igual manera, aclaró: "Esto no estaría tanto asociado al desayuno en sí, sino a que quienes saltean el desayuno tienden a tener un patrón alimentario desordenado".
¿Cómo es un desayuno saludable?
La licenciada, experta en nutrición deportiva, aconsejó desayunar en presencia de la luz solar y luego de un adecuado reposo digestivo. "No conviene que la persona cene tarde y desayune muy temprano, sino que siempre debe ser luego de varias horas sin haber ingerido alimentos".
En cuando a los nutrientes que debe tener un desayuno, comentó: "debe ser alto en proteínas, en grasas saludables y en fibras, así como también hidratos de carbono complejos: y, en lo posible, que sea rico en vitaminas y minerales".
Opciones de alimentos para un desayuno saludable:
- Proteínas: huevo, queso ricota o cremoso bajo en grasas, yogur y leche.
- Grasas saludables: palta, frutos secos y semillas.
- Hidratos de carbono complejos: galletas con semillas, panes integrales y productos con avena.
- Fibra, vitaminas y minerales: fruta entera.
¿Cuándo no hay que desayunar?, según la ciencia
"Está aconsejado no desayunar en aquellos casos en los que la persona siente que se descompone, que no sienta apetito o que esté en un esquema de ayuno intermitente por alguna causa", aconsejó la experta.