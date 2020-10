"El coronavirus permanece en el cuerpo y puede reactivarse"

"Tengo compañeros que se curaron y posteriormente hicieron neumonías graves. En la actualidad, está todo en estudio", advierte.

Sobre la inmunidad, Crespo afirma que "no se sabe demasiado. Si se generan anticuerpos, duran entre dos y tres meses, pero no está comprobado con certeza".

Así, ella se sigue cuidando y recomienda lo mismo para los que ya tuvieron coronavirus.

Qué síntomas de covid 19 tuvo

Crespo cree que se contagió trabajando. "Sospecho que de una paciente a quien el hisopado le dio negativo en una primera instancia. Con diagnóstico de neumonía, yo la atendía sin la protección adecuada y recién en un segundo hisopado, realizado a raíz de que no mejoraba, dio positivo".

"Después de una noche de guardia, me sentí muy cansada", cuenta. "Al llegar a casa, me tomé la temperatura, me hisopé y ya al día siguiente no fui a trabajar porque sospechaba que era positivo. No me equivoqué".

"A los dos días, mi pareja empezó con los mismos síntomas: mucha fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza, tos y alguna dificultad para respirar que quedó un poco residual. Nada grave. En poco tiempo, fue como un resfrío muy fuerte", relata sobre su experiencia y la de su pareja.

"Cuando veo a la gente en la calle, pienso que no tiene idea de a qué se está exponiendo"

La doctora entiende que muchos siguen "pensando que se trata de una gripe que mata a la gente vieja. Se equivocan. Yo he visto casos de jóvenes, de niños. Me preocupa la falta de distanciamiento social y la exposición a riesgos innecesaria".

Fuente: Infobae