ASIA

El continente más grande y poblado del planeta Tierra posee la extensión vertical más amplia de todas

El continente es Asia. Su extensión abarca más de 44 millones de kilómetros cuadrados, y en ella se elevan montañas que parecen tocar el cielo. En el corazón del Himalaya se encuentra el Monte Everest, con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto del planeta Tierra. Pero en el extremo opuesto, Asia también guarda el lugar más bajo de la superficie terrestre: las orillas del mar Muerto, situadas a 430 metros por debajo del nivel del mar.

Esta impresionante diferencia de más de 9.200 metros verticales convierte a Asia en el continente con la mayor amplitud altitudinal del planeta Tierra. Un territorio donde el frío eterno del techo del mundo contrasta con los desiertos abrasadores de Arabia, las junglas húmedas del sudeste y las estepas heladas de Siberia.