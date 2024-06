El Consulado de España habilitó 28.000 nuevos turnos para tramitar el beneficio de la Ley de Nietos

►TE PUEDE INTERESAR: El cónsul de España en Cuyo detalló que recibe 2.500 solicitudes de ciudadanía por mes

"Las cifras de las solicitudes son enormes y estamos redoblando los esfuerzos para que todos puedan acceder y gozar de su derecho a obtener la ciudadanía española. Estamos trabajando con toda la red consular para esto y lo que estimamos es que a principios de 2025 se van a acortar los plazos para otorgar los turnos", detalló Blecua Casas.

Hace algunos días, el Consulado de España en Mendoza presentó un informe de las solicitudes procesadas desde la puesta en vigencia de la Ley de Nietos, con 18.800 ciudadanías otorgadas. Se supo asimismo que se efectuaron 6.400 inscripciones.

Las proyecciones del Consulado de España para el final de la Ley de Nietos

Teniendo en cuenta que diariamente se atienden unas 120 consultas y en ocasiones llegan a ser 5.000 mensuales, el organismo proyectó que a fines del 2025 se habrán tramitado unos 70.000 expedientes.

"La demanda desde que se puso en vigencia la Ley de Nietos se sostuvo, no aumentó ni bajó. No es que estemos viendo una gran oleada migratoria, pero sí es una buena oportunidad para quienes son descendientes de españoles para tramitar este beneficio", señaló. Y aclaró que no todos se terminarán radicando en España o en algún punto de Europa.

Además, comentó que es muy variable el perfil de quienes lo solicitan: va desde jóvenes con planes de estudio y de trabajo, médicos, profesionales altamente calificados y también quienes tienen oficios que son requeridos en el viejo continente.

El cónsul de España en la región de Cuyo, Ramón Blecua.

Blecua señaló que en la actualidad se está llevando adelante un plan de digitalización, en estos momentos como una prueba piloto pero con la aspiración de que a principios del 2025 permitan procesar en menor tiempo las solicitudes.

"Hoy hay un tapón porque estamos dando los turnos a un año. No contamos con el suficiente personal, por eso se están tramitando contrataciones para atender a todas las personas que solicitan la ciudadanía española", reconoció.

Paso a paso, cómo se hace el trámite para acceder al beneficio de La Ley de Nietos

Para comenzar el trámite se debe pedir un turno en el Consulado, a través del mail [email protected] . Una vez acordada la fecha (que se otorga en 45 días aproximadamente), al momento del encuentro se deberán presentar los siguientes documentos:

El acta de opción por la nacionalidad española.

Partida de nacimiento de los progenitores españoles en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil español.

Partida de nacimiento del interesado expedida por el Registro Civil argentino, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con apostilla de La Haya.

Acta de matrimonio de los progenitores o partida de nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española.

Pasaporte español o partida de defunción del progenitor español.

DNI argentino del progenitor español.

DNI argentino del interesado.

En caso de adopciones, se debe aportar el testimonio completo de adopción junto con la partida de nacimiento del adoptado.

