El buque minero más grande del mundo fue construido por la CIA para recuperar un submarino soviético

La respuesta fue construir un barco único en el mundo, el Hughes Glomar Explorer, que para el observador desprevenido sería simplemente el buque minero más grande jamás creado, una especie de “fábrica flotante” para recolectar minerales de los suelos marinos. Pero esa narrativa era solo el espejismo detrás del cual se escondía la verdadera misión.

el Hughes Glomar Explorer (1)

Espionaje bajo el océano

El buque Howard Hughes, el enigmático magnate estadounidense, prestó su nombre y credibilidad para dar sentido al montaje, afirmando ante la prensa que su empresa planeaba explotar nódulos de manganeso en aguas profundas, una idea que incluso atrajo atención científica y empresarial más allá del propio proyecto.

En julio de 1974, la gigantesca nave llegó al lugar donde se creía que descansaba el submarino. Con un enorme sistema hidráulico y una garra mecánica conocida como “Clementine” que descendía por un agujero en el casco llamado moon pool, la operación comenzó. Parte del barco fue efectivamente izada, pero el peso y las tensiones hicieron que dos tercios del K129 se rompieran y cayeran de nuevo al abismo, dejando solo una fracción de él a bordo. A pesar de la recuperación parcial, el logro técnico fue inmenso y siguió siendo secreto durante décadas.