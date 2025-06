Los precios son un llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario ocurre. Por una suma módica de $12.900 se puede conseguir una contundente porción de diversos postres pero en 2x1. Es decir, por ese precio, comen 2 personas.

Bodegón Co, en Mar del Plata 2.jpg La paella también es una especialidad en este bodegón.

Bodegón Co no se limita a un postre en particular. El menú del típico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen sambayón tradicional, flan casero, panqueque con dulce de leche, mousse de chocolate y almendrado.

El bodegón está ubicado en calle Olavarría al 3.084, dentro de la popular y turística Mar del Plata donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el epicentro de esta localidad que lidera en las vacaciones de verano.