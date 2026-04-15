El barco que hundió el poder de España y marcó el ascenso de Estados Unidos: la "casus belli" perfecta

Hay historias donde un solo objeto, aparentemente menor, termina encendiendo conflictos de escala global. Eso fue lo que ocurrió con un viejo barco de España que, sin proponérselo, se transformó en un verdadero casus belli, es decir, en el detonante de una guerra con Estados Unidos.
Todo gira en torno al barco USS Maine, un acorazado de la marina de Estados Unidos que, a fines del siglo XIX, fue enviado a la bahía de La Habana, en la entonces colonia española de Cuba. Este buque proteger intereses estadounidenses en medio de la creciente tensión entre independentistas cubanos y el dominio de España.
El barco convertido en "casus belli": hundió el poder de España y marcó el ascenso de Estados Unidos
El 15 de febrero de 1898, el barco Maine explotó de forma repentina mientras estaba anclado en el puerto. Murieron más de 260 marinos, y el impacto fue inmediato. Aunque nunca se logró determinar con certeza qué causó la explosión, en Estados Unidos la reacción fue rápida y contundente. Gran parte de la opinión pública y de la prensa responsabilizó directamente a España.
El episodio de este buque fue amplificado por los medios de la época, especialmente por la llamada prensa amarilla, que convirtió la tragedia en un grito de guerra. El lema “Remember the Maine!” se instaló en la sociedad de Estados Unidos como símbolo de indignación y llamado a la acción.
El enfrentamiento entre España y Estados Unidos
Lo que comenzó como un hecho trágico y confuso terminó escalando hasta convertirse en la Guerra Hispano-Estadounidense. En pocos meses, Estados Unidos declaró la guerra a España, marcando un punto de inflexión en la historia global.
El conflicto fue breve pero decisivo. España perdió sus últimas grandes colonias en ultramar, incluyendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, mientras que Estados Unidos emergió como una nueva potencia internacional con influencia más allá de sus fronteras.
Con el paso del tiempo, investigaciones posteriores sugirieron que la explosión del barco Maine podría haber sido accidental, posiblemente causada por una falla interna en el buque. Sin embargo, para ese entonces ya era demasiado tarde: el hecho había cumplido su rol como detonante político y emocional.