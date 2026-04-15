El barco que hundió el poder de España y marcó el ascenso de Estados Unidos: la "casus belli" perfecta

El episodio de este buque fue amplificado por los medios de la época, especialmente por la llamada prensa amarilla, que convirtió la tragedia en un grito de guerra. El lema “Remember the Maine!” se instaló en la sociedad de Estados Unidos como símbolo de indignación y llamado a la acción.

Barco Maine (1)

El enfrentamiento entre España y Estados Unidos

Lo que comenzó como un hecho trágico y confuso terminó escalando hasta convertirse en la Guerra Hispano-Estadounidense. En pocos meses, Estados Unidos declaró la guerra a España, marcando un punto de inflexión en la historia global.

El conflicto fue breve pero decisivo. España perdió sus últimas grandes colonias en ultramar, incluyendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, mientras que Estados Unidos emergió como una nueva potencia internacional con influencia más allá de sus fronteras.

Con el paso del tiempo, investigaciones posteriores sugirieron que la explosión del barco Maine podría haber sido accidental, posiblemente causada por una falla interna en el buque. Sin embargo, para ese entonces ya era demasiado tarde: el hecho había cumplido su rol como detonante político y emocional.