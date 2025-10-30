El avión que alcanzó la mayor altura: a 107 kilómetros sobre el planeta Tierra

Alcanzó Mach 6,7, más de seis veces la velocidad del sonido. Cada vuelo era un riesgo, una prueba de ingeniería y de resistencia humana. Los pilotos que lo manejaban, como Joseph A. Walker, no solo tenían que ser expertos en aviación, sino casi astronautas, preparados para condiciones que ningún ser humano había enfrentado antes.

Avion (1)

Por qué la NASA tenía interés en este avión

El récord de altitud del X15 continúa siendo notable, ya que no se trató de un cohete que simplemente ascendiera y descendiera, este avión mantenía control aerodinámico durante la mayor parte de su trayectoria, lo que lo convierte en un logro excepcional dentro de la historia de la aviación.

La NASA lo empleó como plataforma de investigación para estudiar la física del vuelo hipersónico, el comportamiento de la atmósfera a grandes alturas y, de manera fundamental, para sentar las bases del desarrollo de futuras naves espaciales tripuladas. Cada misión constituía un desafío tanto técnico como humano, y cada récord alcanzado representaba un avance significativo en la comprensión de los límites de la aeronáutica.

Lo más relevante del avión X15 radica en la combinación de innovación tecnológica y rigor científico que incorporaba. No se trataba de un vehículo de transporte ni de un bombardero, era un laboratorio aéreo avanzado, un pionero que demostró que era posible superar los límites del vuelo convencional, acercándose a los confines superiores de la atmósfera del planeta Tierra de manera controlada y segura.