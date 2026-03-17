El avión militar creado en la Argentina se dispone a volar y está a punto de entrar al mercado

El proyecto tiene su origen en el programa IA-100, iniciado a mediados de la década de 2010 con la idea de desarrollar un avión biplaza de entrenamiento elemental que pudiera reemplazar aeronaves antiguas utilizadas en academias de vuelo. El objetivo era crear un modelo diseñado y producido en Argentina que pudiera competir en el mercado regional y reducir la dependencia de aviones importados.

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¿Cómo es este avión?

El avión IA-100B es una evolución de aquel primer prototipo. La aeronave incorpora mejoras importantes en su diseño y prestaciones. Está construida principalmente con materiales compuestos, lo que reduce su peso y mejora la resistencia estructural. También incluye una cabina digital moderna, capaz de operar tanto bajo reglas de vuelo visual como instrumental, lo que permite entrenar a los pilotos en diferentes condiciones de operación.

En cuanto a su propulsión, el avión utiliza un motor Lycoming AEIO-540 de aproximadamente 260 caballos de fuerza, más potente que el del prototipo original. Este motor permite realizar maniobras acrobáticas y entrenamiento avanzado, algo esencial en las primeras etapas de formación de pilotos militares. Además, el diseño contempla espacio para un tercer asiento, que puede utilizarse para instructor, observador o entrenamiento especializado.

Las pruebas del avión ya han comenzado. En 2025 el prototipo realizó su primer vuelo de prueba desde instalaciones vinculadas a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, marcando un paso clave en el camino hacia su certificación y eventual producción en serie.

Más allá de su función de entrenamiento, el IA-100B también busca posicionarse como un producto exportable para fuerzas aéreas de América Latina. De hecho, países como Uruguay y Paraguay han mostrado interés en evaluar la aeronave como parte de sus programas de formación de pilotos.