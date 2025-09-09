La carrera armamentista es una competición entre Estados por tener más y mejores armas para asegurar la supervivencia. Hoy en día la competición internacional se ve en el gasto militar y en los usos de la inteligencia artificial. Te contamos sobre el avión más poderoso de todos y que país lo posee.

Avión Los diseñadores dedicaron incontables horas a buscar maneras eficientes de disipar el calor durante el vuelo de crucero a alta velocidad.

El avión más rápido del planeta Tierra: supera a los de China y Rusia

El Lockheed SR 71, conocido también de forma extraoficial como Blackbird ("el ave negra" en español) es el avión de largo alcance tripulado considerado como el más rápido sobre el planeta Tierra. Fue capaz de alcanzar una velocidad de hasta 3,540 km/h. Desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, su objetivo principal era evadir misiles.