El avión más rápido del planeta Tierra: supera a los de China y Rusia

Es un avión de reconocimiento estratégico que aparte de la velocidad, también destacó en lo que es la capacidad de llegar a una altitud impresionante. Desde unos 24 000 metros era capaz de inspeccionar más de 258 000 km² de superficie terrestre.
Avión (2)
Con un diseño orgánico y futurista originado en la década de 1950, sigue siendo el avión a reacción más rápido del mundo más de dos décadas después de su retiro definitivo.
¿Cómo es el avión más rápido del planeta Tierra?
El avión realizó su primer vuelo el 22 de diciembre de 1964 y se incorporó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en enero de 1966. Dos décadas después de su creación este avión sigue siendo un referte, ya que ningún otro en el planeta Tierra ha alcanzado su velocidad.
Más allá de la velocidad y altura que puede alcanzar este se caracteriza por:
- detectar y evadir misiles tierra-aire. Lockheed construyó un total de 32 aeronaves
- presto servicio durante tres décadas
- el material principal de construcción de este avión es el titanio
- las temperaturas en los bordes de ataque de la aeronave podían superar los 537 °C
- la aeronave se pintó completamente de negro para dispersar el calor eficientemente durante el vuelo
- Las alas son delgadas y están anguladas para optimizar el rendimiento a altitudes elevadas y a velocidades supersónicas.