Inicio Sociedad avión
Mundo

El avión más rápido del planeta Tierra: supera a los de China y Rusia

Este avión alcanza una velocidad de 3,540 km/h., durante más de veinte años ha sido el rápido de todo el planeta Tierra. Te contamos qué país lo desarrolló

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Fue creado para operar en espacio aéreo hostil

Fue creado para operar en espacio aéreo hostil, y sus diseñadores incorporaron algunos de los primeros usos de la tecnología furtiva.

La aviación es uno de los sectores de la industria que más desarrollo ha experimentado en últimas décadas. En este sentido, un país desarrolló un poderoso avión que es el más rápido del planeta Tierra, posicionando a esta nación en particular en la carrera armamentística.

La carrera armamentista es una competición entre Estados por tener más y mejores armas para asegurar la supervivencia. Hoy en día la competición internacional se ve en el gasto militar y en los usos de la inteligencia artificial. Te contamos sobre el avión más poderoso de todos y que país lo posee.

Avión
Los dise&ntilde;adores dedicaron incontables horas a buscar maneras eficientes de disipar el calor durante el vuelo de crucero a alta velocidad.

Los diseñadores dedicaron incontables horas a buscar maneras eficientes de disipar el calor durante el vuelo de crucero a alta velocidad.

El avión más rápido del planeta Tierra: supera a los de China y Rusia

El Lockheed SR 71, conocido también de forma extraoficial como Blackbird ("el ave negra" en español) es el avión de largo alcance tripulado considerado como el más rápido sobre el planeta Tierra. Fue capaz de alcanzar una velocidad de hasta 3,540 km/h. Desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, su objetivo principal era evadir misiles.

Es un avión de reconocimiento estratégico que aparte de la velocidad, también destacó en lo que es la capacidad de llegar a una altitud impresionante. Desde unos 24 000 metros era capaz de inspeccionar más de 258 000 km² de superficie terrestre.

Avión (2)
Con un dise&ntilde;o org&aacute;nico y futurista originado en la d&eacute;cada de 1950, sigue siendo el avi&oacute;n a reacci&oacute;n m&aacute;s r&aacute;pido del mundo m&aacute;s de dos d&eacute;cadas despu&eacute;s de su retiro definitivo.&nbsp;

Con un diseño orgánico y futurista originado en la década de 1950, sigue siendo el avión a reacción más rápido del mundo más de dos décadas después de su retiro definitivo.

¿Cómo es el avión más rápido del planeta Tierra?

El avión realizó su primer vuelo el 22 de diciembre de 1964 y se incorporó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en enero de 1966. Dos décadas después de su creación este avión sigue siendo un referte, ya que ningún otro en el planeta Tierra ha alcanzado su velocidad.

Más allá de la velocidad y altura que puede alcanzar este se caracteriza por:

  • detectar y evadir misiles tierra-aire. Lockheed construyó un total de 32 aeronaves
  • presto servicio durante tres décadas
  • el material principal de construcción de este avión es el titanio
  • las temperaturas en los bordes de ataque de la aeronave podían superar los 537 °C
  • la aeronave se pintó completamente de negro para dispersar el calor eficientemente durante el vuelo
  • Las alas son delgadas y están anguladas para optimizar el rendimiento a altitudes elevadas y a velocidades supersónicas.

Temas relacionados:

Te puede interesar