El árbol de copa amplia y flores frescas que es ideal para convertir el jardín en un paraíso perfumado

¿Estás buscando un árbol de sombra para tu jardín? En este artículo exploramos una especie de fácil cuidado que es ideal para espacios soleados. Mejora la calidad del aire, e incluso desprende un perfume dulce que resulta embriagador.
El tilo (Tilia platyphyllos) es un árbol frondoso, de gran porte y elegancia. Es conocido por su belleza y múltiples beneficios, es una excelente opción para quienes desean embellecer sus jardines o espacios verdes en Argentina. Para garantizar su desarrollo óptimo, es fundamental conocer los cuidados específicos que este árbol requiere.
Este árbol de hoja caduca, con follaje denso y fragante, ideal para proporcionar sombra y embellecer parques y jardines. Además, sus flores son apreciadas por sus propiedades medicinales y su aroma delicado.
Cómo cuidar este árbol
Según The Spruce, los cuidados de este árbol son sencillos, así que lo puede cultivar un jardinero sin experiencia. Cabe destacar que alcanzar una altura de entre 6 y 15 metros, así que es importante plantarlo en un jardín extenso.
Esta especia prospera a pleno sol donde reciba al menos sesi horas de luz al día, aunque también puede crecer en semisombra. Es importante regar este árbol con moderación, ya que le gusta la humedad pero no tolera los suelos pantanosos.
Para favorecer el crecimiento del tilo, lo ideal es aplicar un fertilizante equilibrado a finales del invierno o principios de la primavera. Sin embargo, los árboles maduros ya establecidos no necesitan fertilizante.
Reproducir un tilo
Los esquejes, que son fragmentos vivos separados de una planta madre, pueden ser la forma más eficiente para propagar un tilo. A continuación, los pasos a seguir.
- Busca una rama que tenga brotes nuevos. Encuentra la parte de la rama que sea semidura, que no esté verde pero tampoco completamente marrón. Es fundamental esperar al verano para hacerlo.
- Realiza un corte de seis s ocho pulgadas de largo con una herramienta de poda limpia.
- Retira las hojas excepto dos que se encuentran en la parte superior del esqueje.
- Realiza dos cortes verticales en la base del esqueje y sumérgelo en hormona de enraizamiento.
- Planta los esquejes en lechos arenosos al aire libre o en macetas de un galón con agujeros de drenaje.
- Mantén el sustrato húmero.
- Las raíces deberían formarse en un plazo de seis semanas.