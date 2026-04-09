El árbol de copa amplia y flores frescas que es ideal para convertir el jardín en un paraíso perfumado

Cómo cuidar este árbol

Según The Spruce, los cuidados de este árbol son sencillos, así que lo puede cultivar un jardinero sin experiencia. Cabe destacar que alcanzar una altura de entre 6 y 15 metros, así que es importante plantarlo en un jardín extenso.

flores de tilo Este árbol es conocido por sus propiedades calmantes.

Esta especia prospera a pleno sol donde reciba al menos sesi horas de luz al día, aunque también puede crecer en semisombra. Es importante regar este árbol con moderación, ya que le gusta la humedad pero no tolera los suelos pantanosos.

Para favorecer el crecimiento del tilo, lo ideal es aplicar un fertilizante equilibrado a finales del invierno o principios de la primavera. Sin embargo, los árboles maduros ya establecidos no necesitan fertilizante.

Reproducir un tilo

Los esquejes, que son fragmentos vivos separados de una planta madre, pueden ser la forma más eficiente para propagar un tilo. A continuación, los pasos a seguir.

Busca una rama que tenga brotes nuevos. Encuentra la parte de la rama que sea semidura, que no esté verde pero tampoco completamente marrón. Es fundamental esperar al verano para hacerlo.

Realiza un corte de seis s ocho pulgadas de largo con una herramienta de poda limpia.

Retira las hojas excepto dos que se encuentran en la parte superior del esqueje.

Realiza dos cortes verticales en la base del esqueje y sumérgelo en hormona de enraizamiento.

rama floreciente de tilo Las flores del tilo se utilizan en herboristería para preparar infusiones.