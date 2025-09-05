Este contraste de colores, el azul profundo del agujero frente al turquesa del océano circundante, lo ha transformado en un referente visual de importancia internacional y en un símbolo del atractivo natural del océano Caribe.

Agujero azul Alberga un ecosistema submarino excepcional, con especies adaptadas a sus profundidades y condiciones extremas.

El agujero azul más grande del mundo brilla en el océano y se ve desde el espacio

El Great Blue Hole se formó hace miles de años, durante la última glaciación, cuando los niveles del mar y del océano eran considerablemente más bajos. Con el tiempo, el aumento del nivel del océano inundó estas formaciones kársticas, dando lugar a un sumidero submarino de gran profundidad en el océano.