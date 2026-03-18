La fascinación por los submarinos suele asociarse con grandes proyectos militares o con sofisticados vehículos científicos capaces de explorar las profundidades del océano. Sin embargo, en ocasiones la innovación surge en lugares inesperados. Como esta construcción.
En una zona rural de China, lejos de laboratorios y universidades, un agricultor logró construir un pequeño submarino funcional tras años de trabajo artesanal. Su creación, conocida como “Big Black Fish”, demuestra cómo la curiosidad, la paciencia y el ingenio pueden dar forma a proyectos tecnológicos sorprendentes.
El agricultor de 60 años que creó un submarino a mano: se sumerge hasta 8 metros y funciona con baterías
El Big Black Fish es un submarino artesanal de aproximadamente 5 toneladas de peso, diseñado para transportar dos personas y sumergirse hasta unos 8 metros de profundidad. La embarcación fue construida por un agricultor chino en la provincia de Anhui, quien dedicó cerca de diez años a desarrollar el proyecto en su tiempo libre, trabajando principalmente durante las primeras horas de la mañana.
Lo más llamativo de esta construcción es que su creador no contaba con formación académica en ingeniería naval ni en mecánica avanzada. Aun así, logró diseñar y ensamblar el submarino utilizando láminas de acero, un motor reutilizado y baterías, componentes relativamente simples que fueron adaptados para resistir la presión del agua y permitir la navegación bajo la superficie.
El resultado luego de 10 años de trabajo
El resultado fue una embarcación compacta y funcional capaz de realizar inmersiones cortas en ríos o aguas tranquilas. Aunque la profundidad máxima de 8 metros es pequeña en comparación con los submarinos profesionales, que pueden descender cientos o incluso miles de metros, el logro técnico sigue siendo notable para un proyecto construido prácticamente de forma casera.
En general, los vehículos sumergibles se clasifican en diferentes categorías según su autonomía y complejidad. Los submarinos militares o científicos suelen contar con sistemas avanzados de energía, navegación y soporte vital, lo que les permite permanecer largos períodos bajo el agua y operar a gran profundidad. En contraste, los pequeños submersibles experimentales o artesanales están diseñados para inmersiones limitadas y normalmente dependen de sistemas más simples de propulsión y control.
Aunque este tipo de proyectos rara vez se convierten en sistemas comerciales o científicos a gran escala, sí reflejan una característica esencial de la innovación humana.