El abogado de 45 años que escaló la montaña más alta del planeta Tierra en menos de 48 horas y sin oxígeno

Lo que hace esta hazaña aún más extraordinaria no es solo el tiempo, sino la ausencia de oxígeno embotellado y de apoyo directo de sherpas entre las cumbres. Cada paso era puro esfuerzo físico y mental, una prueba de resistencia y planificación casi quirúrgica. Para muchos, subir la montaña del Everest sin oxígeno ya es un logro de por sí, hacerlo después del Lhotse, en menos de 48 horas, es histórico.

Piotr Krzyowski (2)

Rompió dos récords y se convirtió en el rey de la montaña

Piotr no es un hombre que busque fama. Su vida cotidiana está lejos de las montañas. Ejerce la abogacía y participa en rescates de montaña en Polonia, pero cada ascenso revela su pasión por lo extremo y su disciplina silenciosa. Cada bloque de hielo, cada grieta en la roca, cada ráfaga de viento, era parte de un diálogo íntimo con la montaña.

Antes de esta hazaña, Krzyowski ya había conquistado varios ochomiles sin oxígeno, incluyendo el K2, Nanga Parbat y Gasherbrum I y II, sumando experiencia que pocos mortales pueden comprender. Pero esta vez no se trataba solo de récords. Se trataba de medir los límites del cuerpo, de la mente y del tiempo, y demostrar que la disciplina y la preparación pueden abrir caminos que parecen imposibles.

El Guinness World Records certificó su doble ascenso como el más rápido desde el Lhotse al Everest en estilo sin oxígeno, y el mundo del alpinismo lo aplaudió.