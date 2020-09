Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de septiembre

Cumple 71 años el cineasta y guionista Pedro Almodóvar, uno de los más aclamados en la industria del cine y el que mayor popularidad ha ganado fuera de España en las últimas décadas. Ganó los premios Óscar a la mejor película extranjera de 1999 por el filme Todo sobre mi madre y el de 2003 por Hable con ella.

Cumple 76 años el actor y productor estadounidense Michael Douglas, ganador de dos premios Óscar, uno como mejor actor en el filme Wall Street (1987) y el otro como productor de One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado sin salida) (1975). Además ganó cuatro premios Globo de Oro y un BAFTA.

Día Mundial del Farmacéutico: en el 2009, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) estableció su fundación.

1972.- Muere en Buenos Aires, a la edad de 36 años, la poetisa y traductora Alejandra Pizarnik, una de las voces más importantes de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX.

2005.- Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 82 años, el actor y comediante Don Adams (Donald James Yarmy), quien ganó fama mundial por su papel del agente Maxwell Smart, protagonista de la popular serie televisiva “El superagente 86”, con la que ganó tres premios Emmy.

1957.- Comienza la dictadura de la familia Duvalier en Haití. François Duvalier, conocido como “Papá Doc”, asume la presidencia de modo vitalicio. A su muerte, en 1971, lo sucederá su hijo de 19 años, Jean-François, de 19 años. Duvalier hijo, conocido como "Baby Doc", fue derrocado en 1986. En 29 años de poder consolidaron a Haití como el país más pobres del hemisferio.

1513.- Desde la altura de una montaña de la cadena de las Urrucallala, en la actual Panamá, el conquistador español Vasco Nuñez de Balboa descubre lo que llamó “Mar del Sur”, al que siete años después el navegante portugués Fernando de Magallanes renombró como océano Pacífico.

Cumple 52 años el actor, rapero y productor estadounidense Will Smith (Willard Carroll Smith Jr), ganador de cuatro premios Grammy, además de ser nominado dos veces al Óscar. Filmó más de 35 películas.

Día Internacional de la Ataxia: en el año 2001, pacientes, familiares y asociaciones de todo el mundo lo establecen con el objetivo de informar y concientizar a la población sobre esta enfermedad, además de conseguir fondos para ayudar y dar una mejor vida a las personas que la padecen.

Cumple 51 años la actriz y cantante británica Catherine Z. Jones, ganadora de un premio Óscar por su actuación en el filme musical Chicago (2002) y un BAFTA. Lleva filmadas más de 30 películas.

1979.- En Broadway se estrena Evita, el musical compuesto por Andrew Lloyd-Weber, con letra de Tim Rice. La dupla había tenido un éxito gigantesco con Jesucristo Superstar. Rice se basó en el libro La mujer con el látigo, una biografía antiperonista escrita por Mary Main. El tema “Don´t Cry For Me Argentina” se convirtió en un éxito y el musical llegó al cine en 1996, con dirección de Alan Parker, y con Madonna como protagonista.

1973.- Al salir de una casa del barrio porteño de Flores, es asesinado a balazos el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci, ataque atribuido a Montoneros que algunos ex miembros del grupo guerrillero peronista niegan.

1942.- Nace en Buenos Aires el ex boxeador Oscar Natalio Ringo Bonavena, quien el 7 diciembre de 1970 protagonizó la recordada pelea que perdió por nocaut técnico ante el estadounidense Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York. A lo largo de su carrera, Ringo ganó 58 peleas, perdió nueve y empató una.

1929.- Nace en Buenos Aires el actor y director Pepe Soriano (José Carlos Soriano), ganador de un premio Martín Fierro y de tres Cóndor de Plata. Filmó más de 45 películas, entre ellas las celebradas La nona, La Patagonia rebelde y Los gauchos judíos.

2005.- Al comando de un Renault, el español Fernando Alonso se consagra en Brasil como el campeón mundial de Fórmula 1 más joven de la historia: 24 años. Lewis Hamilton lo superará en 2008. Alonso cortó el predominio de Michael Schumacher y Ferrari, dominadores de la máxima categoría en los cinco años previos, y repitió título en 2006.