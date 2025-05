Efemérides del 8 de mayo: te cuento por qué es un día clave en la historia mundial

Además de inspirar la fundación de la Cruz Roja, Jean-Henri Dunant fue un activista suizo que presenció la Batalla de Solferino en 1859, hecho que lo motivó a crear una organización humanitaria neutral. Su legado es recordado en todo el mundo por sentar las bases del derecho internacional humanitario.

Cuáles son los personajes destacados de este día

El célebre naturalista y divulgador científico David Attenborough nació el 8 de mayo de 1926. A través de sus documentales sobre la naturaleza, ha educado a generaciones sobre la biodiversidad del planeta y la urgencia de proteger el medio ambiente. Su influencia sigue siendo global.

Además, un día como hoy nació Oscar Hammerstein II, uno de los más grandes letristas y libretistas del teatro musical estadounidense. Es conocido por sus colaboraciones con Richard Rodgers, dando vida a obras icónicas como The Sound of Music, Oklahoma! y The King and I.

El 8 de mayo no solo marca importantes momentos históricos como el fin de una guerra o el nacimiento de instituciones clave, sino que también es una fecha para reflexionar sobre la paz, la ayuda humanitaria y la preservación del planeta. Estas efemérides nos recuerdan que cada día es una oportunidad para aprender del pasado y construir un mejor futuro.