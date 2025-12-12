Edemsa presentó su nueva marca durante la inauguración de la oficina de Capital

edemsa nueva oficina capital La vicegobernadora Hebe Casado y el gerente general de Edemsa, Ariel Palumbo, en las nuevas oficinas de la distribuidora. Foto: prensa Edemsa

Los planes de Edemsa

La de Capital es la primera oficina integralmente renovada, pero la distribuidora está trabajando también en las de Tunuyán y Maipú; además de su Casa Central, como los primeros eslabones del rebranding institucional que se inició en 2025 y continuará a lo largo del año próximo.

Los cambios seguirán en todas las oficinas del área de concesión e incluyen a la flota vehicular (con la incorporación de unidades eléctricas y sustentables) y la renovación integral del sitio web, entre otros cambios que se instrumentarán en los próximos meses.

Desde Edemsa aseguraron que el cambio de imagen no hace más que expresar los verdaderos logros de la distribuidora, que están vinculados con la inversión en nuevas obras de expansión del sistema eléctrico y la incorporación de tecnología en todos sus procesos.

Otras inversiones realizadas y en marcha

Además de las obras de ampliación de potencia en la Estación Transformadora Pedro Vargas, en San Rafael, que se habilitó hace 2 semanas; también quedará inaugurada el próximo viernes la Estación Transformadora Pareditas, una obra de vital importancia para el desarrollo productivo y turístico del Valle de Uco.

Y en el primer trimestre del año próximo quedarán oficialmente inauguradas las obras de mejoras en las estaciones de Cañada Seca; San Rafael, y en Tupungato.

Durante el 2026, Edemsa también tiene planeado continuar con los trabajos en la Estación Transformadora Palmares, que será la primera en el interior del país con protecciones y control de operación completamente digitalizado. Esta estación revitalizará todo el nodo en la zona sur del Gran Mendoza.