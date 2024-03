Eclipse de luna llena en marzo: cuándo es, a qué hora y dónde se verá

Eclipse de luna llena marzo 2024 3.jpg El eclipse de luna llena no será el único evento astronómico que se dará este mes.

Cuándo, dónde y a qué hora será el eclipse de luna llena de marzo

El eclipse de luna llena o eclipse penumbral se producirá durante la noche del 25 de marzo y se podrá ver en toda la Argentina desde las 4:53 AM, según el Servicio de Hidrografía Naval. Tendrá una duración de 4 horas y 39 minutos, por lo que el eclipse máximo se dará a las 7:14 AM y finalizará a las 9.32 AM.

También se podrá ver en todo el continente americano, oeste de Europa y África y el este de Asia y Oceanía, aunque en diferentes horarios, obviamente.

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Un eclipse lunar penumbral es la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna (eclipse lunar) y se lo considera penumbral cuando la Luna se coloca en la sombra que proyecta la Tierra y por este motivo, desde nuestro planeta se ve la superficie de este satélite oscurecida temporalmente.

Sin embargo, es difícil de apreciar. Para la inmensa mayoría de observadores, no es perceptible este fenómeno porque la diferencia del brillo en una luna llena normal es difícil apreciar para quien no esté acostumbrado.

Eclipse de luna llena marzo 2024 1.jpg

¿Por qué a la luna llena de marzo se la llama "Luna de Gusano"?

Los aficionados a la astronomía saben que cada luna llena del año tiene su propio nombre, generalmente basado en antiguos eventos naturales. Sin embargo, algunos de estos se han popularizado más que otros por la influencia del almanaque estadounidense.

Justamente es el caso de la "Luna de gusano" que fue otorgado por los colonos americanos tras su llegada, y es que la Luna llena de marzo suele darse cerca del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte) por lo que durante mucho tiempo se creyó que el nombre provenía de la fertilidad de los suelos en aquella temporada.

Pero finalmente se descubrió que en realidad algunas tribus asociaban el nombre a las larvas de escarabajo que emergen de las cortezas de los árboles cuando empieza el deshielo.