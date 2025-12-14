Durante 20 años fueron amigas pero un ADN reveló que son hermanas

Criada en un hogar numeroso con siete hermanos en Vancouver, Canadá, Paula descubrió a los 15 años que su historia no era como creía.

En medio de una discusión, su madre le confesó que ni el hombre que la crio ni los hermanos mayores con los que convivía eran parientes biológicos suyos. La revelación cambió para siempre su relación con su identidad.

Poco después, su madre intentó retractarse, pero terminó confesando que su padre biológico era, supuestamente, un hombre de Vancouver. Cuando Paula lo localizó a los 17 años, él negó cualquier parentesco.

Sin embargo, durante dos décadas, vivió convencida de que conocía el nombre de su padre, aunque él no quisiera tener trato con ella ni, más adelante, con sus propios hijos.

La búsqueda por la identidad

Años después, otra revelación sacudiría todas sus certezas. Su madre le reveló que el hombre al que había perseguido tanto tiempo ni siquiera era su padre. Le mencionó otro nombre, Rick, del que no disponía mayor información.

La búsqueda quedó estancada durante más de diez años, periodo en el que su madre murió, la familia había cambiado de casa varias veces y Paula sentía que la verdad estaba cada vez más lejos. No tenía ninguna pista firme.

En 2019, decidió recurrir a un servicio de pruebas genéticas que ofrece información médica, étnica y la posibilidad de conectar con otros usuarios con coincidencias de ADN, según contó Paula durante una entrevista con CBC News.

Paula recuerda el largo proceso como una lotería. Entre miles de coincidencias lejanas, necesitaba encontrar a alguien que compartiera suficiente ADN como para guiarla hacia un pariente cercano. Entonces apareció Emily, una joven que resultó ser su prima.

hermanas2 Lazos de sangre. Paula y Emily mantuvieron una larga amistad pero luego descubrieron que son hermanas. clarin.com

Ambas comenzaron a intercambiar mensajes y Emily incluso ofreció conectarla con su abuela, experta en genealogía. Por primera vez en años, Paula sintió que avanzaba.

Pero de un día para otro el perfil de su prima desapareció y los mensajes se cortaron, lo que la hizo sospechar que alguien de esa familia prefería mantener la información puertas adentro.

Un año y medio después, Emily reapareció. Esta vez, se disculpó y la puso en contacto con su madre, Tanya, prima segunda de Paula y pieza clave para destrabar la búsqueda.

Juntas comenzaron a reconstruir el rompecabezas familiar, revisando datos, fechas, ubicaciones y nombres vinculados a una rama familiar que había vivido en Capitol Hill, Burnaby.

A comienzos de 2021, la investigación apuntó a cuatro hermanos Barker. Los dos menores tenían una edad incompatible con la historia. Quedaban dos posibles candidatos, ambos fallecidos: Jack y Rick Barker.

Cuando Paula mencionó el nombre Rick frente a sus tíos maternos, uno de ellos lo recordó que se trataba del hombre al que su abuela había expulsado “a los gritos y con una sartén” durante el embarazo de su mamá.

La verdad finalmente encajaba, aunque llegó tarde. Tanto su madre como su padre biológico ya habían muerto, por lo que Paula nunca podría hablar con ellos ni cerrar los capítulos abiertos desde su adolescencia.

Pero la historia estaba lejos de terminar. Al revisar un obituario de Rick Barker, Paula encontró el nombre de una hija: Heather Barker. Pausó. Parpadeó. Lo volvió a leer. Era su mejor amiga desde hacía veinte años.

La reacción fue explosiva. “Les grité a mis tíos y a mi esposo: ‘¡Dios mío, Heather es mi hermana!’”, recordó. Eran las personas con las que Paula pasaba vacaciones, cenas, fines de semana. Sus familias estaban unidas desde hacía años sin saber por qué la conexión era tan natural.

El parecido estaba a la vista. Paula descubrió que compartía con los Barker el mismo cabello rizado. También la pasión por la música. Incluso un detalle singular: ambas eligieron el mismo nombre, Taylor, para sus hijos, conocidos ahora como “Girl-Taylor” y “Boy-Taylor”.

Cuando Paula decidió contárselo a Heather, le preguntó quién era Tanya Charman. Heather respondió que era su prima. Paula replicó: “Ella también es mi prima”, y siguió con la pregunta: “¿Quién es tu padre?”, “Rick Barker”, respondió Heather.

“Fue un gran shock”, confesaron las hermanas. Y lamentaron haber descubierto el vínculo cuando Rick ya había muerto, aunque Heather está convencida de que su padre habría sido feliz al saber que tenía otra hija.

Desde entonces, la amistad dejó de ser solo eso, se volvió hermandad.

Fuente: clarin.com