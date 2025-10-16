Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón de las elecciones legislativas 2025

Embed "No es posible visualizar el contenido"

Las personas habilitadas para votar tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón electoral definitivo publicado por la Justicia Electoral.

Elecciones 2025: qué se vota en Mendoza el 26 de octubre

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como principal objetivo la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el caso del Senado Nacional, hay tres senadores por provincia, dos por el partido que obtuvo mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logró el segundo lugar en cantidad. Pero en Mendoza no se renovarán senadores durante este turno electoral.

En cambio los votantes mendocinos sí deberán elegir nueve diputados nacionales cuando asistan a las urnas el 26 de octubre.

En Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema, llamado D'Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto permite que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Respecto de todas las provincias, renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

elecciones-2023-mendoza-escuela villanueva-04.jpg Las elecciones 2025 encuentran a la Argentina en una encrucijada económica y política. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Por último, los mendocinos también votarán concejales que se integrarán a los Concejos Deliberantes de los departamentos. Será, en definitiva, una instancia de renovación de la representatividad con efectos directos sobre la política nacional, provincial y municipal.

Quiénes están habilitados para votar en las elecciones 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Nacional Electoral.

elecciones mendoza 2025 (8) Los ciudadanos asistirán a las urnas el próximo 26 de octubre en Argentina. Foto: Axel Lloret

En ese sentido están habilitados para ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. No deben estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero, figurar en el padrón electoral y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón electoral.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos de personas, aunque también hay exentos de la obligación de sufragar.

Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años, cuyo voto es optativo.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

elecciones mendoza internas peronismo 2025 (8) Los mendocinos renovarán legisladores nacionales y provinciales. Foto: Nicolás Rios

Cómo solicitar un cambio en el padrón electoral

En lo posible, se recomienda mantener los datos actualizados es clave para evitar sorpresas el día de las elecciones. Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hasta las oficinas de Registro Civil locales ofrecen turnos y opciones para gestionar el cambio a tiempo.

La forma más directa de actualizar tu domicilio es a través de la gestión de un nuevo DNI. Para eso, podés sacar turno online a través de Mi Argentina y acercarte a los Centros de Documentación del Renaper, que funcionan en distintas localidades.

Otra opción es acudir al Registro Civil de tu barrio, donde también podés realizar la actualización de datos.

Es importante recordar que el trámite es presencial, y necesitas llevar documentación que acredite tu nuevo domicilio. Una vez emitido el nuevo DNI, el cambio se verá reflejado en el padrón electoral. El plazo era hasta el 19 de abril, y no hay prórrogas.