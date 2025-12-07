No hace falta presentación. Patricio Santos Fontanet, uno de los líderes exclusivos del rock barrial de los 2000 vino a Mendoza por primera vez en el año. El grupo se dio el lujo de volver a las fuentes, de Callejeros, y tocar mucho del repertorio de Don Osvaldo que con los años se va consolidando.
Don Osvaldo, mejor que nunca, tocó sus clásicos y lo nuevo: un recital que quedará en la memoria de muchos
Primera vez del año en Mendoza para uno de los líderes indiscutidos del rock barrial. Arena colmado, sonido preciso y un set que combinó Callejeros con el repertorio propio en ascenso
Lo hizo en el Arena Maipú este sábado a la noche, con producción de Power Play. Lugar lleno, en la platea y en el campo a pesar de que las entradas no eran para todos los bolsillos.
Sonido bueno, la puesta en escena normal de un rock barrial. Estuvo Fontanet (voz), Christian "Dios" Torrejón (bajo), Álvaro Puentes (guitarra y coros), Gabriel Gerez (piano y teclados), Juan Falcone (percusión), Leopoldo Janín (saxos), Luis Lamas (batería y percusión), y Gastón Videla (guitarra rítmica).
Punto a parte para Juano que sostiene la banda en su mejor momento creativo. El resto estuvo afilado y muy por encima de la vara que recital a recital Don Osvaldo deja cada vez más alta.
La lista completa
- Políticamente correctos
- Morir
- Siento un pensamiento
- Ahogados de razón
- Feliz y seguro
- Si me cansé
- Más allá
- No somos nadie
- Mis latidos
- Rotos y descocidos
- Sonando
- Los invisibles
- Lo que se dice y lo que se hace
- Una nueva noche fría
- Vaivén
- La llave
- Acordate
- Armar de nuevo
- Tanto de todo
- No volvieron más
- Dos secas
- Ilusión
- O no
- Puede
- Misterios
- 9 de julio
- Prohibido
- Creo
- Suerte