Don Osvaldo, mejor que nunca, tocó sus clásicos y lo nuevo: un recital que quedará en la memoria de muchos

Lo hizo en el Arena Maipú este sábado a la noche, con producción de Power Play. Lugar lleno, en la platea y en el campo a pesar de que las entradas no eran para todos los bolsillos.

don osvaldo en mendoza El Arena Maipú Stadium estuvo colmado. Nicolás Ríos/UNO

Sonido bueno, la puesta en escena normal de un rock barrial. Estuvo Fontanet (voz), Christian "Dios" Torrejón (bajo), Álvaro Puentes (guitarra y coros), Gabriel Gerez (piano y teclados), Juan Falcone (percusión), Leopoldo Janín (saxos), Luis Lamas (batería y percusión), y Gastón Videla (guitarra rítmica).