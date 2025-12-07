Inicio Sociedad Don Osvaldo
Don Osvaldo, mejor que nunca, tocó sus clásicos y lo nuevo: un recital que quedará en la memoria de muchos

Primera vez del año en Mendoza para uno de los líderes indiscutidos del rock barrial. Arena colmado, sonido preciso y un set que combinó Callejeros con el repertorio propio en ascenso

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Patricio Santos Fontanet, en el Arena Maipú.

Nicolás Ríos/UNO

No hace falta presentación. Patricio Santos Fontanet, uno de los líderes exclusivos del rock barrial de los 2000 vino a Mendoza por primera vez en el año. El grupo se dio el lujo de volver a las fuentes, de Callejeros, y tocar mucho del repertorio de Don Osvaldo que con los años se va consolidando.

Lo hizo en el Arena Maipú este sábado a la noche, con producción de Power Play. Lugar lleno, en la platea y en el campo a pesar de que las entradas no eran para todos los bolsillos.

don osvaldo en mendoza
El Arena Maipú Stadium estuvo colmado.

Sonido bueno, la puesta en escena normal de un rock barrial. Estuvo Fontanet (voz), Christian "Dios" Torrejón (bajo), Álvaro Puentes (guitarra y coros), Gabriel Gerez (piano y teclados), Juan Falcone (percusión), Leopoldo Janín (saxos), Luis Lamas (batería y percusión), y Gastón Videla (guitarra rítmica).

Punto a parte para Juano que sostiene la banda en su mejor momento creativo. El resto estuvo afilado y muy por encima de la vara que recital a recital Don Osvaldo deja cada vez más alta.

El recital tuvo lugar este sábado por la noche en el Arena Maipú.

La lista completa

  1. Políticamente correctos
  2. Morir
  3. Siento un pensamiento
  4. Ahogados de razón
  5. Feliz y seguro
  6. Si me cansé
  7. Más allá
  8. No somos nadie
  9. Mis latidos
  10. Rotos y descocidos
  11. Sonando
  12. Los invisibles
  13. Lo que se dice y lo que se hace
  14. Una nueva noche fría
  15. Vaivén
  16. La llave
  17. Acordate
  18. Armar de nuevo
  19. Tanto de todo
  20. No volvieron más
  21. Dos secas
  22. Ilusión
  23. O no
  24. Puede
  25. Misterios
  26. 9 de julio
  27. Prohibido
  28. Creo
  29. Suerte

