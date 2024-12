Domina el inglés y aprende fácil con estas canciones recomendadas por Cambridge

Utilizar canciones para aprender y mejorar tu inglés puede resultar una estrategia innovadora y entretenida en el proceso de aprendizaje. Partiendo de ciertas melodías seleccionadas puedes mejorar tu pronunciación, ampliar tu vocabulario y reforzar tu comprensión auditiva de forma natural. A continuación, te dejamos varios consejos que sirven para aprender, y además, una lista con las canciones que recomienda Cambridge.

Trucos para aprender inglés con música

Antes de ir a la lista de canciones, es importante tener en cuenta varios detalles. Parece obvio, pero no elijas artistas que no sean de tu agrado, ya que la motivación es importante para el aprendizaje. Si la música no te gusta será difícil que aprendas el idioma anglosajón. Otra cuestión para tener en cuenta es leer las letras mientras escuchas, ya que te ayudará a entender vocabulario que no conoces, y te ayudará a hacerte preguntas.