El conflicto arrancó en 1996 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En ese momento, Mendoza transfirió la Caja de Jubilaciones a la Nación. A partir de esa fecha, los docentes mendocinos que accedían a su jubilación no lo hacían bajo el régimen del 82% móvil. En 2005, luego de que la Corte Suprema de la Nación sentara jurisprudencia con un fallo que instaba a la restitución de este cálculo, el SUTE inició un reclamo formal. En la provincia, se conoció el primer expediente con sentencia de primera instancia en 2014 y recién en 2016 un caso obtuvo sentencia firme en segunda instancia.

Actualmente, son 800 expedientes sobre los que tiene representación el gremio y cada uno engloba a grupos de alrededor de 20 personas. Desde el SUTE, la mayoría ya cuenta con una sentencia firme en segunda instancia y están listos para cobrar los haberes pero no se avanza en materializar los fallos judiciales.

Son contados con los dedos de las manos los docentes jubilados que consiguieron cobrar el 82% móvil con el retroactivo que corresponde en este caso y muchos se lamentan que no podrán cobrar en vida este beneficio y se consuelan con que puedan disfrutarlo sus hijos.

"Seguiremos con acciones hasta que se haga efectivo nuestro reclamo" @MirthaFaget secretaría gremial

Desde el SUTE informaron este viernes que se entregó un petitorio con las exigencias al no poder ser recibidos por el titular de ANSES y se acordó que el jueves 4 noviembre, las 10, se volverán a concentrar, "porque las compañeras no pueden seguir esperando. Su edad es avanzada y ya hay quienes han fallecido esperando una solución de los diferentes gobiernos. Exigimos pago ya de las sentencias. Las jubiladas no pueden esperar más", expresaron a través de un comunicado.