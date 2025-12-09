Discapacidad: ¿qué autos se pueden comprar con un 50% de descuento?

Auto Discapacidad.jpg La legislación nacional (Ley N° 19.279) le permite a las personas con discapacidad adquirir un vehículo con condiciones especiales.

También se pueden comprar autos importados con diversas adaptaciones. Estos vehículos están exentos del pago de derechos de importación, tasas de estadística y de servicio portuario, además de impuestos internos e IVA.

El proceso de compra de un vehículo adaptado comienza en el sitio oficial Argentina.gob.ar - Franquicia para compra de vehículos particulares.

Sea cual sea el modelo de vehículo elegido, además del Certificado Único de Discapacidad, los interesados deberán reunir y presentar la siguiente documentación:

Clave fiscal de ARCA (Ex AFIP) (nivel 2 o superior).

Certificado de capacidad económica que otorga la ARCA (Ex AFIP).

Declaración jurada. La misma se completa online en el Sistema TADFoto original de la factura proforma (firmada y sellada por un agente de la concesionaria) del automotor standard y el de menor precio dentro de su modelo.

Discapacidad Las personas con discapacidad pueden acceder a un descuento del 50% en la compra de vehículos adaptados.

¿Qué vehículos se pueden comprar al 50% usando el CUD?

Es importante aclarar que los modelos de los vehículos pueden cambiar en base a la oferta y la demanda. Según los medios Ámbito Financiero y LM Neuquén se puede acceder a los siguientes vehículos:

Autos nacionales

Peugeot 208 Active 1.6

Citroën C4 Cactus

Renault Captur

Chevrolet Spin

Fiat Cronos

Toyota Yaris

Volkswagen T-Cross 2024

Autos importados con opciones de adaptación

Volkswagen Transporter (opciones de adaptación con rampas y asientos especiales)

Ford EcoSport (modificable con controles manuales y asientos adaptados)

Renault Kangoo (espacio interior amplio y facilidad de acceso)

Peugeot Partner (capacidad de carga y opciones de adaptación)

Una vez aprovechado este beneficio, la legislación especifica que la persona no podrá vender, donar, ceder ni transferir el auto.