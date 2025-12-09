Pocas personas saben que el Estado brinda una contribución económica para comprar un vehículo con mecanismos de adaptación necesarios para personas con discapacidad.
Discapacidad: ¿qué autos se pueden comprar con un 50% de descuento?
Te explicamos qué dice la legislación nacional sobre el beneficio para comprar con descuento vehículos adaptados
¿Cómo es el beneficio del Certificado Único de Discapacidad para comprar vehículos?
La legislación nacional (Ley N° 19.279) le permite a las personas con discapacidad adquirir un vehículo con condiciones especiales.
Pueden ser autos de fabricación nacional 0km, con una reducción de hasta el 50% del precio de lista al contado, sin incluir accesorios opcionales ni comandos de adaptación.
También se pueden comprar autos importados con diversas adaptaciones. Estos vehículos están exentos del pago de derechos de importación, tasas de estadística y de servicio portuario, además de impuestos internos e IVA.
El proceso de compra de un vehículo adaptado comienza en el sitio oficial Argentina.gob.ar - Franquicia para compra de vehículos particulares.
Sea cual sea el modelo de vehículo elegido, además del Certificado Único de Discapacidad, los interesados deberán reunir y presentar la siguiente documentación:
- Clave fiscal de ARCA (Ex AFIP) (nivel 2 o superior).
- Certificado de capacidad económica que otorga la ARCA (Ex AFIP).
- Declaración jurada. La misma se completa online en el Sistema TADFoto original de la factura proforma (firmada y sellada por un agente de la concesionaria) del automotor standard y el de menor precio dentro de su modelo.
¿Qué vehículos se pueden comprar al 50% usando el CUD?
Es importante aclarar que los modelos de los vehículos pueden cambiar en base a la oferta y la demanda. Según los medios Ámbito Financiero y LM Neuquén se puede acceder a los siguientes vehículos:
Autos nacionales
- Peugeot 208 Active 1.6
- Citroën C4 Cactus
- Renault Captur
- Chevrolet Spin
- Fiat Cronos
- Toyota Yaris
- Volkswagen T-Cross 2024
Autos importados con opciones de adaptación
- Volkswagen Transporter (opciones de adaptación con rampas y asientos especiales)
- Ford EcoSport (modificable con controles manuales y asientos adaptados)
- Renault Kangoo (espacio interior amplio y facilidad de acceso)
- Peugeot Partner (capacidad de carga y opciones de adaptación)
Una vez aprovechado este beneficio, la legislación especifica que la persona no podrá vender, donar, ceder ni transferir el auto.