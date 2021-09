La serie está inspirada en El Quinto Escalón, que una competencia de batallas de gallos que comenzó en 2012 en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los protagonistas

La gran revelación de la serie es la actuación del rapero Ignacio Matías Spallatti, popularmente conocido como Ecko. Desde los 14 años que hace freestyle, participó de varias competencias como El Quinto Escalón, Ego Fest y la Red Bull Nacional 2017, en donde perdió en las semifinales con Wos. Ese mismo año lanzó su single Dorado consagrándolo como cantante. Actualmente el tema tiene más 50 millones de visitas en YouTube.

Wos vs Ecko en la semifinal de la Red Bull Batalla de Gallos 2017.jpg Wos vs Ecko en la semifinal de la Red Bull Nacional 2017

Ecko interpreta a León, un chico que se va de su casa a la Ciudad de Buenos Aires por problemas familiares.

Rafaela es el personaje que hace Ángela Torres (protagonista de la novela Simona). Es una joven que es una apasionada del freestyle, pero está cargada de los prejuicios de ser mujer y por ser madre y la imagen que eso representa para la sociedad. Trabaja como delivery para poder mantener a su hijo.

"Si sos piba siempre es mucho más difícil, dicen que no podés porque sos mujer, que nosotras vamos en otro lado, que no pudo porque soy madre, que debería actuar como una y verme como una. Me quieren hacer creer que no pudo, para estar ellos más tranquilos, pero yo soy así, me sobran ganas y ya van a ver cómo puedo", dice Rafaela en la presentación de Días de gallos.

Tomás Mordkowicz o Tomás Wicz como se lo conoce (actuó en la miniserie Signos), interpreta a Andy, una persona no binaria que quiere conseguir trabajo para poder irse a vivir solo.

Así se presenta Andy, el personaje más rupturista de la serie: "Varón, mujer, él, ella, es un binarismo del que nunca fui parte. Estoy cansade de esta sociedad obsesionada con etiquetar todo. A mí con eso no me jodan, el camino de mi identidad, es solo mío".

Además, la serie de HBO Max contará con la presencia de otros freestyler como Roma, Cacha, Klan, Stuart y Tata.

Arden las redes de los actores principales

Los tres protagonistas publicaron en sus redes fotos y videos de la serie. Entusiasmado, Ecko, posteó "HOY van a conocer a León!".

La joven actriz, Ángela Torres, compartió una foto de la grabación junto a Ecko.

Por su parte, Tomás Wicz publicó "Ñaaaaa nos vemos este jueves en HBO Max para el estreno de Días de Gallos".

Días de gallos tuvo cuatro meses de rodaje, los actores ya son una gran familia y esperan que sea todo un éxito. Es la segunda serie argentina es poco más de un mes que es protagonista en los grandes servicios de streaming. El reino es una serie que se estrenó en Netflix el pasado 13 de agosto, protagonizada por Diego Peretti, quien encarna a un pastor evangélico candidato a vicepresidente cuyo compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de campaña y tiene la posibilidad de convertirse en el nuevo presidente.

¿Cuándo nacen las batallas de gallos?

Las batallas de gallos nacen en Estados Unidos, precisamente en el barrio de Bronx, en Nueva York. Se cree que la primera se dio en una fiesta que organizó el DJ Kool Herc, el 11 de agosto de 1973 en donde apareció el rap. Sin embargo, la primera documentación de batallas de gallos datan de 1981.