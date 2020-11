17 de Noviembre 1972 - Regreso del Gral. Peron

Bajo una copiosa lluvia, el ex presidente pisó suelo argentino acompañado por el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en una imagen que quedó inmortalizada. Luego, el general Perón fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente cuando fue liberado y se dirigió a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.

Permaneció en Buenos Aires solo 29 días y volvió a irse a España, de donde retornó definitivamente el 20 de junio de 1973, de la mano del presidente justicialista electo Héctor Cámpora, quien renunció a su cargo para que Perón pudiera asumir, luego de elecciones abiertas, su tercera y última presidencia.

EJjETG1XsAAOyZH.jpg El Día de la Militancia Peronista conmemora el regreso de Perón al país.

La llegada de Juan Domingo Perón

El presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, había dicho: "no voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir". Esa afirmación por supuesto, fue utilizada por los peronistas de línea revolucionaria, cuando Perón apareció en Ezeiza: “¡Peronismo Montonero! Por eso le dio el cuero”.

Lo cierto es que el propio gobierno había declarado aquel 17 de noviembre como día no laborable, prohibió las concentraciones y solo se podía acceder al aeropuerto de Ezeiza como “invitado especial”.

El avión de Alitalia hizo el trayecto Roma-Dakar-Buenos Aires sin inconvenientes ni armas a bordo porque el propio Juan Domingo Perón dijo que iba como “prenda de paz” y antes de salir de Fiumicino se hicieron revisar los bolsos de viaje.

Juan-Domingo-Peron.jpg Juan Domingo Perón e Isabel en la casa de la calle Gaspar Campos.

El vicecomodoro René Salas subió al avión y pidió hablar con Juan Domingo Perón para pedirle que bajara acompañado por no más de cinco personas y que luego sería trasladado al Hotel Internacional de Ezeiza. Perón bajó primero y atrás lo siguieron Isabel, el Delegado y López Rega. Lo esperaba una caravana de automóviles que encabezaba un Ford Fairlane, color claro.

Todo era seguido en directo por la televisión. A los pocos minutos, el auto se detuvo y el general Perón se bajó para saludar con sus dos brazos en alto.

La imagen de ese día, retrató a Juan Domingo Perón con traje azul oscuro. A su derecha López Rega; Jorge Osinde que había corrido a su encuentro; Isabel con su tapado sobre los hombros y el Delegado observando el momento. A su izquierda, Rucci cubriéndolo de la llovizna con un paraguas y Juan Manuel Abal Medina.

La sonrisa de Perón no pudo tapar la tensión del momento.

La Caravana de las Militancias

Organizaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos vinculados al oficialismo realizarán este martes 17 de noviembre caravanas para celebrar el Día de la Militancia peronista, con el objetivo de dar su respaldo a la gestión del presidente Alberto Fernández y el aval al proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas que se tratará ese día en la Cámara de Diputados.

Desde La Cámpora la convocatoria es a partir de las 18 en el Congreso a la que denominó "La Caravana de las Militancias", en apoyo a "las 3 leyes muy importantes" que se tratarán esa tarde en Diputados.

"Aporte Extraordinario, para que los más ricos ayuden mucho aportando muy poco; Ley de Fuego, para terminar con los incendios provocados por la especulación inmobiliaria y financiera; Ley Yolanda, para capacitar a los funcionarios públicos en el cuidado del ambiente", detalló la agrupación en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/la_campora/status/1327579265110585344 Este martes 17 de noviembre sumate a la #CaravanaDeLasMilitancias para apoyar tu causa ✌❤️ pic.twitter.com/VmRvV2pbG1 — La Cámpora (@la_campora) November 14, 2020

En tanto, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie -junto a otras agrupaciones populares- se concentrarán a las 16 en la sede del Ministerio de Desarrollo Social para luego ir también hacia el Parlamento, "para acompañar la iniciativa del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas", dijo el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez.

Estas agrupaciones llevarán a cabo la denominada "Caravana Federal por el Día de la Militancia", que será "un festejo popular que recorrerá las calles en autos, motos y bicicletas dando su apoyo al presidente Alberto Fernández".

En principio, la caravana había sido convocada hacia la Plaza de Mayo, pero cuando se confirmó la sesión especial del martes en el Congreso se cambió el destino final de la movilización.

Por su parte, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, cuyo mayor referente es el gremialista camionero Hugo Moyano, realizará a las 17 un "Caravanazo al Obelisco", donde también se espera que participen La Multisectorial 21F y regionales sindicales de la CGT.

A diferencia del Día de la Lealtad, el Partido Justicialista nacional y de la provincia de Buenos Aires no tenía previsto en principio sumarse a las movilizaciones del martes, pero la sesión especial en Diputados se transformó en un día clave por lo que los intendentes peronistas participarían también de las "caravanas de las militancias" que impulsa La Cámpora.

Asimismo, cada gobernador e intendente peronista organizará en su distrito una celebración en conmemoración de un nuevo aniversario del regreso al país del líder del movimiento justicialista, respetando los protocolos sanitarios de cada región.