Después de 140 años, Auwo el pájaro aparece en una remota isla del Pacífico y reaviva la esperanza de su especie

Se trata de la reaparición del faisán-paloma de nuca negra en Papua Guinea, después de más de 140 años sin registros confirmados. El ave, considerada durante décadas como posiblemente extinta o extremadamente rara, fue redescubierta en condiciones que reabren preguntas fundamentales sobre su supervivencia.

El lugar del hallazgo es una región caracterizada por su aislamiento geográfico, su biodiversidad altamente endémica y la dificultad de realizar monitoreos constantes a animales. En estos ecosistemas, pequeñas poblaciones de ciertas especies pueden pasar desapercibidas durante generaciones, especialmente si habitan zonas densamente forestadas o de acceso limitado.

faisán-paloma de nuca negra en Papua Guinea (2)

¿Cómo fue descubierto este pájaro?

El equipo de la expedición, integrado por residentes locales de Papúa Nueva Guinea que colaboraban con el Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea, el Laboratorio de Ornitología de Cornell y la organización American Bird Conservancy (BirdLife USA), llegó a Fergusson a principios de septiembre de 2022.

Pasaron un mes recorriendo la isla y entrevistando a miembros de la comunidad local para identificar lugares donde instalar cámaras trampa con la esperanza de encontrar al faisán-paloma. El terreno montañoso y escarpado de la isla Fergusson dificultó enormemente la búsqueda del ave.

El caso ha sido documentado por equipos de investigación vinculados a la conservación de aves insulares, que trabajan en la identificación de especies raras y en la evaluación de su estado poblacional. La confirmación de este pájaro no solo representa un redescubrimiento biológico, sino también una alerta sobre la fragilidad del conocimiento que se tiene sobre ecosistemas aislados.

Este tipo de hallazgos plantea un problema recurrente en biología de la conservación: la diferencia entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia. En otras palabras, que una especie no sea observada durante más de un siglo no significa necesariamente que haya desaparecido. Puede significar, simplemente, que ha permanecido fuera del alcance de la observación humana.

La expedición contó con el apoyo de American Bird Conservancy y Search for Lost Birds , una colaboración entre BirdLife International, American Bird Conservancy y Re:wild. Search for Lost Birds identificó al faisán-paloma para una expedición después de que una revisión global revelara que era una de las pocas especies de aves que se habían perdido para la ciencia durante más de un siglo.