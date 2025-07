analisis.webp Los científicos todavía no están seguros de si el nuevo descubrimiento realmente representa un híbrido entre dos especies de humanos.

Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, tiene otra opinión. Aunque reconoce que la mandíbula parece primitiva, considera que todos los restos fósiles se alinean principalmente con el Homo sapiens.

John Hawks, antropólogo estadounidense, cree que los científicos no pueden identificar definitivamente al niño como híbrido sin extraer su ADN. Los humanos modernos sí se reprodujeron con neandertales, por eso la mayoría de las personas hoy portan entre 1% y 3% de ADN neandertal.

El cráneo presenta una mezcla curiosa de rasgos. La parte del cerebro muestra características típicas del Homo sapiens, mientras que la mandíbula se parece más a la de un neandertal. Las nuevas tomografías permitieron a los científicos comparar el cráneo con otros especímenes después de quitar virtualmente el yeso con que fue reconstruido años atrás.

Referencia: Bastien Bouvier, Anne Dambricourt Malassé, Marcel Otte, Michael Levitzky, Israël Hershkovitz, A new analysis of the neurocranium and mandible of the Skhl I child: Taxonomic conclusions and cultural implications, L'Anthropologie, Volume 129, Issue 3, 2025, 103385, ISSN 0003-5521, https://doi.org/10.1016/j.anthro.2025.103385.