Un particular, mientras cavaba en busca de lombrices cerca de su residencia de verano en el área de Estocolmo, hizo un descubrimiento asombroso. Encontró un inmenso tesoro repleto de monedas de plata y joyas, algo que definitivamente podría cambiar la forma en que entendemos la riqueza escandinava de la Baja Edad Media. Los expertos calculan que este conjunto pesa unos seis kilogramos y quizás contiene hasta veinte mil monedas.
Descubrimiento de tesoro de plata marca un hito en la capital de Suecia
Un aficionado a la jardinería descubrió cerca de Estocolmo un gigantesco alijo de monedas y joyas medievales que redefine la riqueza de la vieja Suecia
Arqueólogos y restauradores trabajan arduamente bajo la supervisión del Consejo Administrativo del Condado de Estocolmo. Esto ocurre luego de que el descubrimiento se reportó formalmente. El objetivo es examinar, conservar y documentar cada pieza. La ubicación exacta donde encontraron el tesoro permanece protegida para evitar saqueos hasta que terminen la excavación y el análisis.
Monedas del rey Knut Eriksson: un descubrimiento con nombre propio
Los análisis iniciales fecharon la mayoría de las monedas en el siglo XII. Es importante que muchas llevan grabada la inscripción KANUTUS, que es la forma latina para "Knut", y que apunta directamente al rey Knut Eriksson, quien gobernó entre 1173 y 1195 aproximadamente. Durante el reinado de Knut, la acuñación de monedas en Suecia tuvo un gran auge. Este descubrimiento es clave.
Luego de un largo tiempo sin producción nacional de monedas, el rey impulsó el restablecimiento de un sistema monetario alrededor de 1180, emitiendo monedas marcadas como KANVTVS o KANVTVS REX. Parece que la influencia de las tipologías de monedas del reino alemán fue muy fuerte.
Knut Eriksson, conocido también como Canuto I, fue una figura esencial para consolidar la autoridad real en la Suecia medieval. Su mandato marca un punto de inflexión en la política sueca: la monarquía fortaleció su poder, las estructuras eclesiásticas se consolidaron y se fomentaron los lazos internacionales. La reanudación de la acuñación de monedas bajo su protección representó un símbolo de soberanía y de integración con las normas monetarias y eclesiásticas continentales. Este descubrimiento trae muchas respuestas.
Las raras «monedas obispales» y por qué las enterraron
Además de las monedas reales, el tesoro de plata incluye varias "monedas obispales". Estas son monedas eclesiásticas que se acuñaron bajo la autoridad de un obispo. Muestran a un obispo con un báculo (un bastón pastoral) en la mano. Tales monedas son realmente escasas e históricamente muy ilustrativas.
Su existencia refleja los estrechos vínculos (y a veces las tensiones) entre la iglesia y el estado, y también la autonomía financiera de los obispos como autoridades locales. Puede que estas monedas eclesiásticas circularan en contextos transfronterizos, especialmente dentro de las redes eclesiásticas del norte de Alemania o la región del Báltico. Su presencia en un tesoro sueco sugiere que existían complejas redes financieras a través del mar Báltico a finales del siglo XII.
La forma en que el tesoro se ocultó —empaquetado en un caldero de cobre con monedas, joyas y cuentas— sugiere que fue un acto deliberado de protección. Que nunca se recuperara nos da una pista de una crisis repentina. Quizás fue un conflicto, una tensión política interna o disturbios durante una campaña fronteriza. Este increíble descubrimiento de tanta plata es un hito para Suecia.
Curiosamente, el descubrimiento es anterior a la fundación de Estocolmo (tradicionalmente datada en 1252), lo cual nos muestra que una actividad, riqueza y asentamiento importante debe haber existido en la región mucho antes de que la ciudad se formalizara. Los arqueólogos ahora buscan rastros de cualquier asentamiento cercano, granja o estructuras de esa misma época que puedan explicar quién enterró el tesoro y bajo qué circunstancias.