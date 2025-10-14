Descubrimiento de tesoro de plata marca un hito en la capital de Suecia

monedas Algunas de las monedas encontradas.

Luego de un largo tiempo sin producción nacional de monedas, el rey impulsó el restablecimiento de un sistema monetario alrededor de 1180, emitiendo monedas marcadas como KANVTVS o KANVTVS REX. Parece que la influencia de las tipologías de monedas del reino alemán fue muy fuerte.

Knut Eriksson, conocido también como Canuto I, fue una figura esencial para consolidar la autoridad real en la Suecia medieval. Su mandato marca un punto de inflexión en la política sueca: la monarquía fortaleció su poder, las estructuras eclesiásticas se consolidaron y se fomentaron los lazos internacionales. La reanudación de la acuñación de monedas bajo su protección representó un símbolo de soberanía y de integración con las normas monetarias y eclesiásticas continentales. Este descubrimiento trae muchas respuestas.

Las raras «monedas obispales» y por qué las enterraron

Además de las monedas reales, el tesoro de plata incluye varias "monedas obispales". Estas son monedas eclesiásticas que se acuñaron bajo la autoridad de un obispo. Muestran a un obispo con un báculo (un bastón pastoral) en la mano. Tales monedas son realmente escasas e históricamente muy ilustrativas.

Su existencia refleja los estrechos vínculos (y a veces las tensiones) entre la iglesia y el estado, y también la autonomía financiera de los obispos como autoridades locales. Puede que estas monedas eclesiásticas circularan en contextos transfronterizos, especialmente dentro de las redes eclesiásticas del norte de Alemania o la región del Báltico. Su presencia en un tesoro sueco sugiere que existían complejas redes financieras a través del mar Báltico a finales del siglo XII.

plata suecia El descubrimiento es uno de los más grandes en la historia de Suecia.

La forma en que el tesoro se ocultó —empaquetado en un caldero de cobre con monedas, joyas y cuentas— sugiere que fue un acto deliberado de protección. Que nunca se recuperara nos da una pista de una crisis repentina. Quizás fue un conflicto, una tensión política interna o disturbios durante una campaña fronteriza. Este increíble descubrimiento de tanta plata es un hito para Suecia.

Curiosamente, el descubrimiento es anterior a la fundación de Estocolmo (tradicionalmente datada en 1252), lo cual nos muestra que una actividad, riqueza y asentamiento importante debe haber existido en la región mucho antes de que la ciudad se formalizara. Los arqueólogos ahora buscan rastros de cualquier asentamiento cercano, granja o estructuras de esa misma época que puedan explicar quién enterró el tesoro y bajo qué circunstancias.