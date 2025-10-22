Los titulares del programa Volver al Trabajo, uno de los dos planes que se crearon tras la disolución del ex Potenciar Trabajo, y que dependen del Ministerio de Capital Humano, están preocupados ya este que este plan social tiene fecha de vencimiento en 2026.
¿Desaparece el programa Volver al Trabajo en mayo del 2026?
El programa Volver al Trabajo tiene fecha de vencimiento y los beneficiarios están preocupados porque el Ministerio de Capital Humano no anunció una prórroga
El programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esta medida busca fortalecer las oportunidades de los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
Volver al Trabajo se paga hasta mayo de 2026
La abogada laborista Tamara Bezares (también panelista del programa "Tiempo real" de Crónica TV) recordó que el programa Volver al Trabajo(ex Potenciar Trabajo) tiene fecha de vencimiento y ANSES pagará este plan social hasta mayo de 2026.
Tal como lo establece la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, Volver al Trabajo tiene una duración de dos años. Hasta el momento, el gobierno nacional no anunció una prórroga a uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo.
Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano se publicó en la edición del 10 de abril de 2024 y el Artículo 8° expresa que "la presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina".
Y, en sus artículos 6° y 21° de las disposiciones generales se resuelve los siguiente:
- "El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrá vigencia, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario, por un período de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la entrada en vigencia del acto que aprueba los presentes LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. Al cesar la vigencia del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO los beneficiarios que se encuentren afectados a alguna prestación ofrecida en el marco del Programa podrán completar su desarrollo."
- "Los beneficiarios del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-), durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dadas de baja por las causales previstas en el presente o en normas complementarias que sean dictadas por la Autoridad de Aplicación."
Cómo reclamar el pago parcial o la suspensión de Volver al Trabajo
El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los beneficiarios de Volver al Trabajo. El queja debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la suspensión del plan ex Potenciar Trabajo. Si se deja pasar más tiempo, la restitución del beneficio abonado por ANSES podría complicarse.
El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:
- Llamar al 0800-666-4100 o al 0800-222-2220
- O, por correo electrónico [email protected]