¿Desaparece el programa Volver al Trabajo en mayo del 2026?

Tal como lo establece la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, Volver al Trabajo tiene una duración de dos años. Hasta el momento, el gobierno nacional no anunció una prórroga a uno de los dos planes del ex Potenciar Trabajo.

Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) Volver al Trabajo ofrece capacitación laboral, prácticas en entornos de trabajo y apoyo para emprendimientos, con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado laboral formal, mientras los beneficiarios reciben una asignación mensual.

Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano se publicó en la edición del 10 de abril de 2024 y el Artículo 8° expresa que "la presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina".

Y, en sus artículos 6° y 21° de las disposiciones generales se resuelve los siguiente:

"El PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO tendrá vigencia, sujeto a la disponibilidad de crédito presupuestario, por un período de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la entrada en vigencia del acto que aprueba los presentes LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO. Al cesar la vigencia del PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO los beneficiarios que se encuentren afectados a alguna prestación ofrecida en el marco del Programa podrán completar su desarrollo."

"Los beneficiarios del PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000.-), durante la vigencia del Programa o hasta tanto los beneficiarios soliciten voluntariamente su baja o sean dadas de baja por las causales previstas en el presente o en normas complementarias que sean dictadas por la Autoridad de Aplicación."

Cómo reclamar el pago parcial o la suspensión de Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los beneficiarios de Volver al Trabajo. El queja debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la suspensión del plan ex Potenciar Trabajo. Si se deja pasar más tiempo, la restitución del beneficio abonado por ANSES podría complicarse.

El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras: