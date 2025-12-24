Resolver el desafío matemático (6 x 6 + 4) + (4 x 10) es una manera de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un mal resultado. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, son útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (6 x 6 + 4) + (4 x 10)?
Un nuevo desafío matemático para ejercitar tu cerebro y mejorar tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS se llega al resultado correcto
No son muchas las personas que logran resolver este desafío matemático. Es más, existen algunos que, incluso con estudios superiores o universitarios, no logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Cualquier desafío matemático remarca la importancia de aplicar la jerarquía correspondiente para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Incluso se pueden resolver en menos de 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que siemre debe respetarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.
- Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se respeta este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (6 x 6 + 4) + (4 x 10).
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: solucionar las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas.
a) (6 x 6 + 4) + (4 x 10)
b) (36 + 4) + (4 x 10)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 40 + 40
d) Resultado final: 80
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Obtener el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Alcanzar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.