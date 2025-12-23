Desafío matemático: ¿cuánto es (5 x 5 + 5) + (4 x 10)?

La regla de oro que debe respetarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no respetarse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (5 x 5 + 5) + (4 x 10)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas.

a) (5 x 5 + 5) + (4 x 10)

b) (25 + 5) + (4 x 10)

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 30 + 40

d) Resultado final: 70

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Lograr el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Tu cerebro funcionará mejor con un buen desafío matemático diario.

Llegar a la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.