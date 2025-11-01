Desafío matemático: ¿cuánto es (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)?

La regla ineludible que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.

Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no respetarse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)??.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -en primer lugar las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)

b) (10.000) - (5.000 ÷ 2)

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 10.000- 2.500

d) Resultado final: 7.500

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro desafío matemático El cerebro se activa al resolver un buen desafío matemático.

Encontrar la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.