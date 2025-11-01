El desafío matemático (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2) es una buena forma de activar las neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden correcto para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)?
Otro desafío matemático para poner a prueba tu cerebro. Si se aplica la ley PEMDAS se llega al resultado correcto
No son demasiadas las personas capaces de resolver correctamente este desafío matemático. Incluso existen algunas que completaron estudios superiores o universitarios y no siempre logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático refleja la importancia de aplicar la jerarquía en esta disciplina para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Y es posible resolverlo en 10 segundos -o menos- poniendo a trabajar tu cerebro.
La regla ineludible que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se conoce como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y tiene los siguientes pasos.
- Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
- Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no respetarse este orden se llega a un resultado erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)??.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, siempre de izquierda a derecha -en primer lugar las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (2.000 x 5) - (5.000 ÷ 2)
b) (10.000) - (5.000 ÷ 2)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 10.000- 2.500
d) Resultado final: 7.500
Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro
Llegar al resultado correcto de este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Encontrar la solución correcta de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.