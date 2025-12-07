Del éxito en la TV a revolucionar obras viales: la reinvención de un mendocino en Chile

Matías Sevilla ya tiene 47 años, 3 hijos, una esposa en Chile y por sobre todo, es uno de los mendocinos por el mundo que tanto nos enorgullecen: es el gerente comercial y de operaciones de RKN Group, una empresa de seguridad vial reconocida internacionalmente.

matias sevilla 4 Matías Sevilla, de RKN Group.

Detrás de un guardarraíl que se ve en la ruta -y que muchas veces salva vidas-, hay todo un trabajo de ingeniería de alto nivel.

Sevilla empezó como un simple vendedor y desde allí escaló hasta liderar la expansión de la empresa a nuevos países de Perú, Paraguay, Europa y Medio Oriente.

Los comienzos en Maipú

Matías Sevilla nació en un barrio clase media de Maipú. Padre obrero, mamá ama de casa. Estudió en la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit y se recibió de Técnico Químico Industrial en Petróleo. Al menos eso dice uno de sus tantos títulos.

"No podría haber logrado nada sin mis padres", cuenta sin dramatismo pero con convicción. "Nací en un barrio en el que ninguno de mis amigos estudió. No es que no tuvieran la posibilidad de hacerlo, pero mis viejos fueron impecables en ese sentido. Tenía que estudiar".

Las pasantías que consiguió por esa escuela técnica fueron uno de los primeros puntos de quiebre. Quería ser ingeniero en petróleo, pero se dio cuenta de que no era para él. Se pasó a ingeniería en sistemas y tampoco le gustó. Ahí, casi por descarte y por intuición, arrancó en el periodismo.

matias sevilla 5 Matías Sevilla, en una obra.

Con lo expuesto parece que vivió mil vidas. Y sí, las vivió. "Yo me propongo algo y lo hago. Yo empecé tirando cables en el festival de La Tonada en Tunuyán, después con las cámaras -algo de lo que no tenía idea- y un día dije quiero dirigir y tuve la oportunidad".

Desde los 21 hasta los 29, fueron temporadas en la montaña y en la playa, viajes constantes, hasta que llegó a Chile. Siguió tres años más en los medios hasta que se agotó. Y en ese momento exacto de la historia es cuando aparece Sergio Mansilla, el hombre del fútbol casual que se convertiría en su mentor.

"En ese momento no sabía lo que era una baliza, no tenía ni la más mínima idea. Venía formado en periodismo, el marketing y de repente me encontré con otro mundo. Fue volver a la ingeniería y volver un poco a lo técnico, que nunca me gustó. Son cosas a las que yo le había escapado casi toda mi vida y me volví a encontrar en ese mundo de la nada y sin querer", contó Sevilla en diálogo con Diario UNO.

El cambio que revolucionará el mundo de las licitaciones

Con orgullo y una tonada híbrida entre mendocina y chilena, Sevilla cuenta que están trabajando en un proyecto innovador que no tiene correlato en ninguna plataforma del mundo. Y esto es porque notó -y vio la oportunidad- que el universo de la construcción vial es arcaico.

Lo más moderno que existe son algunas plataformas que hacen un "match" entre quien está realizando una obra vial y quien puede ofrecer el material. Pero no hay integración real de toda la operación.

matias sevilla 3 Matías Sevilla, gerente comercial y de operaciones de RKN Group.

"Estamos trabajando un proyecto que junte, en un solo lugar, todo lo que significa una obra vial desde cero hasta que se concreta", explica. Desde el presupuesto inicial hasta la llegada del material a la obra, pasando por la visita técnica, la documentación, la certificación, el transporte marítimo, la aduana, el despacho. Todo en una sola plataforma que podrá utilizarse en cualquier parte del mundo, incluida Argentina.

Es el tipo de idea que hace que los inversores pongan el ojo. Y ya lo están haciendo.

Pero esta revolución mundial tiene un comienzo

Antes de estar cerca de cambiarlo todo, la historia no era tan fácil. Era periodista, y el que trabaja en medios de comunicación, algo -y algunos bastante- de vender saben, pero no es sencillo cuando se trata de cuestiones de altos conocimientos de ingeniería. A Matías le dio igual y empezó.

"Hablo con Mansilla un viernes y el domingo ya estaba vendiendo en el sur de Chile sin saber absolutamente nada, con ingenieros que parecían de la NASA y que me preguntaban cosas técnicas", recuerda entre risas.

Mansilla, del mundo de la seguridad vial, vio en Sevilla algo que algún día los científicos quizás puedan encontrar en alguna secuencia de ADN: el "chamuyo". "Este es tu objetivo de ventas, eres fuerte en esto, eres argentino, tienen el mejor chamuyo del mundo", le dijo Sergio. Y tenía razón.

Lo que empezó como una salida laboral de emergencia se transformó en una carrera ascendente. Sevilla escaló en RKN Group y junto a Mansilla empezaron a ver que el futuro no estaba solo en Chile. Se expandieron a Paraguay, Perú, España. El futuro era, sobre todo, Europa. Y por allí andan.

La pregunta incómoda: ¿volvés?

Las preguntas sobre una posible vuelta a Mendoza son siempre un poco difíciles de hacer a los que se están comiendo el mundo. Y Matías no escapa a la fórmula. "Nunca se sabe", responde.

Pero después se sincera: "Mirá... La nostalgia siempre está. El tema es que mi rubro en Mendoza... Si algún día pueden ofrecer las condiciones que hay en otros países, me lo pienso".

Y ahí viene el análisis más duro: "No es solo Mendoza, a toda Argentina le falta, básicamente, que los gobiernos de turno le den importancia a las obras públicas. Es un tema súper complejo".

matias sevilla De Mendoza a conquistar el mundo.

Sevilla recuerda visitar Chile en los '80, cuando Reñaca era un camino de tierra. Hoy, más de 40 años después, las carreteras chilenas no tienen nada que envidiarle al primer mundo.

"Vas a Santiago, vas por el sur, por el norte, en caminos de montaña, en caminos de playa, está todo impecable. Se formó un Ministerio de Obras Públicas y se destinaron recursos muy importantes para eso. Y ahí, cuando se destinan esos recursos, aparecen un montón de empresas que crean un montón de puestos de trabajo".

El nómade que estudia fútbol a las 3 de la mañana

-¿Sos un buscavida?

-Puede ser, pero tiene que ver con tratar siempre de hacer cosas. A mí lo que me llama la atención lo hago. Yo creo que soy un nómade, soy alguien que no está quieto nunca. Puede que pasen cinco años más y me aburra de la seguridad vial y me dedique a entrenar un equipo de fútbol.

Y no es una boutade. Sevilla estudia para ser entrenador de fútbol, su hobby. Se queda en las noches durante una o dos horas para recibirse, algo que calcula será el año próximo.

"Me estoy preparando. Estudio en las noches, en mis tiempos libres, me subo a un avión y voy estudiando. Si encuentro un curso, lo tomo, me quedo hasta las 2 o 3 de la mañana y duermo cinco horas al día. Quien sabe si en el futuro me aburro de la seguridad vial y me hago director técnico".

No hay mejor broche para cerrar esta historia que las últimas palabras que intercambiamos antes de cortar: "De todo esto se trata la vida".