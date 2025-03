Declararon testigos clave en el juicio por jurado para esclarecer la desaparición de Silvia Chávez

silvia-chavez-enfermera-desaparecida (1).jpg Silvia Chávez, enfermera jubilada, desapareció en 2022 y su cadáver aún no apareció.

Luego aseguró -apoyado en imágenes tomadas durante el procedimiento policial- que encontraron palas y rastrillos en el patio, al igual que lograron levantar huellas con luminol y muestras “de lo que parecían salpicaduras en una pared”.

Otro experto de la misma fuerza mostró y detalló el registro audiovisual que se tomó de la casa de Chávez, hace algunos días atrás, con el estado actual del domicilio y lo comparó con un registro fotográfico tomado durante las primeras de unas 10 visitas que hicieron al domicilio.

“Si este fue el lugar de un hecho, ha sido limpiado. Tanto el departamento como la casa se encontraban limpios. No pareció que la mujer se hubiese llevado efectos personales para irse a algún lugar ni signos de violencia”, concluyó el perito.

El relato de un comisario que intervino en la búsqueda de Chavez

Un comisario a cargo del inicio de la investigación por la búsqueda de la mujer sanrafaelina, de quien nunca se encontró el cadáver, afirmó que en las pesquisas detectaron en la casa de Carina Domínguez, una de las dos imputadas por homicidio simple, dos ventanas que faltaban en la casa de Chávez.

Sobre las hipótesis que se manejaron, este efectivo policial señaló: “Algunas líneas de investigación fueron tomando más fuerza. Las más débiles eran las de un robo y aquellas que señalaban que se hubiera ido. Las hipótesis más fuertes que teníamos eran sobre los inquilinos".

"Era imposible que ellos no notaran la ausencia de la señora desde julio del 2022, hasta septiembre, que fue hasta cuando se quedaron en el departamento", advirtió al jurado popular.

Otro policía declaró que habían elementos de la mujer en la casa de los imputados

Otro policía de la unidad investigativa contó que en allanamientos al domicilio de Albornoz y Domínguez –una vez que estos se mudaron del departamento que alquilaban a la víctima-, hallaron elementos que pertenecían a Silvia Chávez.

“Los reconocimos porque en los videos que había filmado la hermana de Chávez, aparecían”, explicó. El jurado popular pudo observar una pileta de lona que el testigo reconoció en la misma sala de debate.

Una tasadora que se presentó a declarar dijo que conoció a Silvia Chávez porque llegó a su oficina porque necesitaba dividir una vivienda como herencia con una hermana.

El Juez Técnico Julio Bittar comanda el debate en el que se deberá resolver la situación de Carina Domínguez y Mauricio Albornoz, una pareja que alquilaba un departamento en el fondo de la casa de la víctima y que enfrenta cargos por homicidio simple.

“Fuimos al lugar y la casa estaba en muy buen estado. Tomé fotografías del lugar” explicó. La fiscalía exhibió esas fotografías tomadas por la tasadora en las que se vieron un par de ventanas nuevas. “La señora me dijo que quería hacer unos cambios y que por eso estaban esas ventanas sin colocar dentro de la casa”, explicó.

Un efectivo aseguró que le filtraron que la mujer fue quemada en una heladera

Otro efectivo policial que participó en el caso advirtió al jurado que le llamó la atención que "los imputados quemaran cosas dentro de carcazas de heladeras. Yo tenía el dato –desde penitenciaría- de que a la señora la habían quemado dentro de un casco de heladera. Esta fue la información que me filtraron desde una ranchada que los internos hicieron en el penal, por eso me llamó la atención lo que vi en un par de procedimientos".

"Me dijeron que eso fue lo que dijo Albornoz, que estaba detenido en la causa; me dijeron que su expresión fue: 'a la vieja la quemamos en un casco de heladera'", relató.

Una vecina de Silvia Chávez señaló que para mediados de julio de 2022 dejaron de verla en el barrio y que un tiempo atrás habían llegado inquilinos al departamento que tenía en su lote. “Llamó la atención no verla más barrer la vereda o salir a hacer las compras. Pero los inquilinos seguían estando, aun cuando ya no se supo más de ella. De hecho, vi a la inquilina barrer la vereda, algo que Silvia no hubiera permitido nunca”.

El adiestrador de perros que aseguró que un can detectó fluidos

El último testigo en declarar fue un adiestrador de perros que trabaja en una ONG que presta en colaboración en casos de búsquedas de personas con y sin vida.

“Nos convocaron por la búsqueda de la señora. Fuimos a dos domicilios con un pastor belga muy fuerte y reactivo a las señales de detección. El perro metió su hocico en una mampara de madera que estaba amurada a la columna y comenzó a escarbar. Corrimos esa madera e ingresamos a una despensa, donde el perro rascó mucho el ángulo de piso, pared y zócalo. Según mi experiencia y opinión, el perro detectó un fluido. Marcó claramente ese lugar”, especificó.

Continuará el juicio para esclarecer la desaparición de una mujer de San Rafael

Este miércoles en la mañana continuará el juicio por jurado que pretende esclarecer la desaparición de Silvia Chávez, una mujer de San Rafael, en 2022. En el auditorio municipal Alfredo Bufano, donde se desarrolla el caso, se espera la reproducción de diversas conversaciones telefónicas y la continuidad de los testigos que ha ofrecido el Ministerio Público Fiscal.