De vidrio espacial fuerte como el acero: así serán para la NASA las primeras bases en la Luna

Una simulación que publicó la empresa muestra el proceso en acción. Unos hornos especiales usarían microondas para derretir los silicatos del suelo de la Luna. Luego, soplarían gigantescas burbujas de vidrio que, al enfriarse y solidificarse, se convertirían en refugios seguros para la vida humana en el espacio.

El equipo de Bermúdez ya trabaja en un tipo de vidrio que incluye polímeros capaces de repararse solos. Esta tecnología podría arreglar pequeñas grietas de forma automática, algo fundamental para garantizar la seguridad de los astronautas a largo plazo en un entorno tan hostil. Ahora, el gran paso es hacer que este proceso funcione en las condiciones extremas del satélite, con radiación, micrometeoritos y cambios de temperatura de más de 200 °C.

Estas cúpulas se convertirían en el equivalente moderno de las antiguas catedrales de piedra. Serían grandes obras de ingeniería pensadas para durar y proteger a quienes se atrevan a iniciar un nuevo capítulo de la humanidad fuera de nuestro planeta. Un viaje de estas características necesita soluciones innovadoras para la supervivencia.

luna base El vidrio puede parecer frágil, pero con la composición propuesta, puede ser más fuerte que el acero.

La visión de la NASA: vivir en una ciudad de cristal lunar

Según el plan, los astronautas que lleguen a la Luna simplemente recolectarían el polvo y las rocas. Usarían los hornos de microondas enviados desde la Tierra para fundirlo en el lugar. Una vez que las burbujas de vidrio se formen, se transformarían en hogares cerrados y con una atmósfera controlada para poder respirar.

Dentro de estas enormes estructuras habría de todo. Zonas de trabajo para las misiones, áreas de cultivo para producir alimentos frescos y hasta espacios de ocio. La idea es crear un ambiente donde se pueda vivir de una forma relativamente cómoda en el espacio, aunque sin intentar copiar exactamente las condiciones de la Tierra.

El concepto de Skyeports se alinea perfectamente con los objetivos del Programa Artemis de la NASA. Este programa busca establecer una presencia humana constante en nuestro satélite antes de que termine esta década. Esa base lunar sería el primer paso para futuras misiones tripuladas a Marte.

Si el plan tiene éxito, el propio suelo lunar se transformaría en la principal fuente de materiales de construcción fuera de la Tierra. La NASA y Skyeports apuestan a que esta autosuficiencia, usando los recursos que ya están allí, será la clave para cualquier asentamiento humano que queramos construir más allá de nuestro mundo.