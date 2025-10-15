La NASA ya tiene fecha para el fin de la Estación Espacial Internacional y mira hacia las estaciones privadas

Estas investigaciones permitieron avances concretos aquí en la Tierra. Gracias a los trabajos de los astronautas, hoy entendemos mejor las tormentas eléctricas y mejoramos procesos para cristalizar medicamentos contra el cáncer. También se exploró la creación de retinas artificiales y el procesamiento de fibras ópticas de alta pureza en el espacio.

estacion espacial internacional La Estación Espacial Internacional tiene fecha de vencimiento, según la nasa.

A lo largo de su historia, la plataforma orbital albergó más de 4.000 experimentos distintos. Estos dieron como resultado más de 4.400 publicaciones de investigación que no solo mejoran la vida en nuestro planeta, sino que también abren el camino para futuras misiones de exploración espacial que organiza la NASA.

El valor de investigar en el entorno único del espacio es innegable. La microgravedad, el vacío, los ciclos de temperatura extremos y la radiación ofrecen condiciones imposibles de replicar en la Tierra, fundamentales para avanzar en procesos físicos, químicos y biológicos.

El futuro es comercial

La NASA y sus socios no planean abandonar la órbita terrestre baja. La agencia espacial busca alternativas para seguir aprovechando este laboratorio único y extender la presencia humana a unos 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, una tarea que ahora recaerá en manos privadas.

En diciembre de 2021, la agencia anunció tres acuerdos para fomentar el desarrollo de estaciones espaciales comerciales de propiedad y operación privada. Este modelo sigue el éxito del envío de suministros a la Estación Espacial Internacional a través de empresas como SpaceX y Boeing, que ahora también transportan tripulaciones.

La agencia invirtió más de 400 millones de dólares para que estas nuevas estaciones comerciales estén operativas antes de que la actual se retire. La idea es comprar misiones y servicios en estas plataformas, tal como se hace hoy para llevar carga y astronautas al espacio.

Mientras esto sucede, China continúa operando su propia estación, la Tiangong, que mantiene una tripulación permanente. Si la racha habitada de la Estación Espacial Internacional termina, la posta la tomará la estación china, que lleva ya cuatro años en funcionamiento continuo.