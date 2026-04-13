De qué murió el histórico periodista Julio Ricardo: las causas de su fallecimiento

El periodista tenía un historial de problemas cardiovasculares. A lo largo de los años, fue sometido a cuatro intervenciones mínimamente invasivas (angioplastias con stent) realizadas por el doctor Luis de la Fuente.

muerte, julio ricardo El periodista tenía un historial de problemas cardiovasculares.

Su fallecimiento se produjo tras un periodo de fragilidad en su salud propio de su avanzada edad. Con el paso de las horas, la tristeza inunda las redes sociales con mensajes de colegas y familiares.

De extensa carrera en los medios de comunicación, supo ser comentarista de fútbol junto a José María Muñoz en Radio Rivadavia y Marcelo Araujo en la TV Pública. Fue además conductor de televisión y radio.

En noviembre de 2024, Ricardo había sido reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura Porteña.

El rol de la política en la vida de Julio Ricardo

Además de su labor periodística, Julio Ricardo tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. Lo hizo, según sus propias palabras, con la misma sobriedad que hizo periodismo.