El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo (cuyo nombre real era Julio López Batista) falleció este lunes 13 de abril a los 87 años. Su fallecimiento se produjo tras un periodo de fragilidad en su salud propio de su avanzada edad.
De qué murió el histórico periodista Julio Ricardo: las causas de su fallecimiento
El periodista, que supo hacer dupla con Marcelo Araujo en Fútbol Para Todos, falleció a los 87 años. La causa de su fallecimiento
El fallecimiento de Ricardo se produce poco tiempo después de la muerte de otro ícono del periodismo: Marcelo Araujo, quien supo ser su dupla en Fútbol para Todos.
Murió Julio Ricardo: las causas de su fallecimiento
Aunque las causas específicas de su muerte no han sido detalladas con un diagnóstico clínico único por parte de su familia, se sabe que Julio Ricardo se encontraba internado en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, debido a complicaciones en su estado general de salud.
El periodista tenía un historial de problemas cardiovasculares. A lo largo de los años, fue sometido a cuatro intervenciones mínimamente invasivas (angioplastias con stent) realizadas por el doctor Luis de la Fuente.
Su fallecimiento se produjo tras un periodo de fragilidad en su salud propio de su avanzada edad. Con el paso de las horas, la tristeza inunda las redes sociales con mensajes de colegas y familiares.
De extensa carrera en los medios de comunicación, supo ser comentarista de fútbol junto a José María Muñoz en Radio Rivadavia y Marcelo Araujo en la TV Pública. Fue además conductor de televisión y radio.
En noviembre de 2024, Ricardo había sido reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura Porteña.
El rol de la política en la vida de Julio Ricardo
Además de su labor periodística, Julio Ricardo tuvo participación en la vida política como militante y funcionario del peronismo. Lo hizo, según sus propias palabras, con la misma sobriedad que hizo periodismo.