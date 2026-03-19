Tras un 2025 movido, el Banco Nación arrancó el 2026 renovando las condiciones para quienes buscan el sueño de la casa propia mediante créditos hipotecarios. Si bien el interés sigue firme, el scoring bancario se ha transformado en el principal "filtro" que hoy traba miles de carpetas y el resto del país.
De cuánto es la cuota por un crédito hipotecario de 73 millones en el Banco Nación
Los creditos hipotecarios tienen cada vez las condiciones más claras, y más aún luego de los anuncios del Banco Nación para el 2026
Actualmente, los créditos hipotecarios están reservados exclusivamente para clientes de la entidad. Quienes no operan con el Banco Nación quedaron momentáneamente fuera de juego, una medida que busca priorizar a los ahorristas propios ante la volatilidad del mercado.
Las condiciones del Banco Nación para este 2026
Si estás pensando en meterte en un crédito, tenés que saber que las reglas cambiaron. El Banco Nación actualizó los topes y las formas de liquidación para este año:
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Formato UVA: El capital se ajusta según la inflación (IPC).
Monto Máximo: Se pueden solicitar hasta 390 millones de pesos.
Cobertura: El banco financia hasta el 75% del valor de la vivienda.
Sistema Francés: Las cuotas son mensuales y el valor de la UVA se consulta a diario en el BCRA.
Requisitos: ¿Qué mira el banco antes de darte el OK?
Para no "rebotar" en la solicitud de los créditos hipotecarios, el banco pone la lupa en tu salud financiera. El punto más crítico es la relación cuota-ingreso: el pago mensual no puede superar el 30% o 35% de tus haberes netos.
Además, la estabilidad laboral y un historial crediticio limpio son innegociables. El banco necesita asegurarse de que sos un buen pagador. Por último, recordá que necesitás un ahorro previo del 25%, ya que el crédito no cubre el total de la propiedad.
Paso a paso: Cómo usar la plataforma +Hogares
La gran apuesta del Banco Nación para este año es la digitalización. Una vez iniciada la solicitud, todo el "papeleo" se hace a través de la plataforma +Hogares. Es un sistema intuitivo donde cargás la documentación y validás tus datos sin pisar la sucursal.
Lo mejor de este sistema es la velocidad: una vez que subís todo, podés recibir una propuesta concreta en menos de 24 horas. Es ideal para los mendocinos que no tienen tiempo de andar de oficina en oficina.
El simulador: ¿Cuánto pago si pido 73 millones de pesos?
Llegamos al dato que todos buscan. Aunque el total a pagar varía por la inflación (UVA), hoy podemos conocer el valor de la primera cuota.
Para un crédito de $73.000.000 a pagar en 30 años, el Banco Nación establece una cuota inicial de $437.672. Es un número que sirve de referencia para saber si tus ingresos actuales te permiten entrar al plan o si necesitás sumar un cotitular.