Cuidaron una propiedad abandonada por el Estado y la sentencia final de la justicia los dejó sin palabras

Por casi tres décadas, la familia transformó con paciencia y dedicación el predio abandonado en un espacio cuidado e integrado a su hogar. Las mejoras fueron importantes a tal punto que la casa ya parecía de ellos: cercaron el perímetro, construyeron un tapial de ladrillos, instalaron un portón de acceso y edificaron diversas estructuras que incluyeron un galpón, un baño, una parrilla semicubierta y una pileta de natación, además de mantener un jardín en constante cuidado.

Paralelamente, también habían asumido de manera regular el pago de los impuestos inmobiliarios provinciales y las tasas municipales, conservando todos los comprobantes de pago como prueba de su posesión con ánimo de dueños. De esta forma, la familia quería tener respuestas sobre todo lo que habían hecho.

La ley exige acreditar una posesión ejercida como dueño, de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el plazo correspondiente.

Empezaron el proceso judicial para adueñarse del lugar y comenzó la sentencia definitiva

Con el fin de regularizar la titularidad del lugar, el cual figuraba inscripto a nombre de la Provincia de Buenos Aires, la familia promovió una demanda de prescripción adquisitiva ante la Justicia. Durante el juicio contra la Fiscalía de Estado provincial, presentaron los recibos de tributos, testimonios de vecinos que confirmaron la ocupación por más de 30 años y una pericia técnica.

Este informe pericial determinó que la antigüedad de las construcciones superaba el plazo de 20 años exigido por la ley para la usucapión veinteañal. Entonces, evaluando la continuidad de los actos, el magistrado interviniente fijó oficialmente el 15 de marzo de 2016 como la fecha en la que se perfeccionó la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva.

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Junín finalmente dictó sentencia haciendo lugar a la demanda y la resolución judicial ordenó cancelar la inscripción que figuraba a nombre de la Provincia de Buenos Aires y disponer la registración del título de propiedad a nombre de la familia.