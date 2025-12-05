El Banco Provincia lanzó una propuesta especial para los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI con la cual pueden obtener descuentos de hasta 40% acumulables con las diferentes promociones de diciembre pensando en las compras de fin de año.
Cuenta DNI y una gran sorpresa para las compras de fin de año: cómo acceder al 20%, 30% y 40% de ahorro
El Banco Provincia lanzó una propuesta especial para los usuarios de Cuenta DNI con una interesante promo pensando en las compras de fin de año
Los usuarios de tarjetas de crédito del Banco Provincia que participan del programa de "mesumo" pueden canjear sus puntos por descuentos para utilizar en sus compras con Cuenta DNI. Los puntos se podrán canjear hasta el 10 de diciembre y usarlos a partir del 15 al 31 del mismo mes.
Cuenta DNI: cómo obtener descuentos acumulables con las promociones de diciembre
El Banco Provincia sorprendió a los usuarios de Cuenta DNI ya que tienen la posibilidad de canjear los puntos del programa "mesumo" por descuentos que podrán utilizar a través de la billetera virtual.
Los puntos se pueden canjear hasta el miércoles 10 de diciembre ingresando en www.mesumo.bancoprovincia.com.ar y haciendo click en el banner. Hay tres opciones para elegir:
- 20% → con tope de $10.000
- 30% → con tope de $20.000
- 40% → con tope de $30.000
El cupón de descuento obtenido se podrá utilizar desde el 15 hasta el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con la modalidad QR como con Clave DNI.
El programa "mesumo" permite obtener puntos por los consumos realizados con las tarjetas de crédito y débito emitidas por el Banco Provincia.
Se puede acumular con otras promociones
Los descuentos canjeados se pueden acumular con otras promociones vigentes. Por ejemplo: una persona que realiza el canje por un 30% de descuento, el sábado 20 de diciembre puede aprovechar el beneficio en carnicerías y obtener un ahorro de hasta $27.000.
En el caso de no alcanzar el tope de ahorro en una sola compra, puede utilizar el saldo en otros consumos que realice hasta el 31 de diciembre. El importe del descuento se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles siguientes a la compra.
Con este nuevo beneficio, que combina los consumos con tarjeta de crédito con las promociones de Cuenta DNI, el Banco Provincia refuerza su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles soluciones que facilitan las compras y generan ahorro en un momento clave del año.
Banco Provincia: qué es el programa "mesumo"
El programa "mesumo" de Banco Provincia funciona como un sistema de acumulación de puntos para clientes que realizan consumos con tarjetas de débito y crédito emitidas por el Banco, así como ventas cobradas mediante la aplicación Cuenta DNI Comercios. Estos puntos pueden canjearse por productos y servicios publicados en un catálogo online.
Cómo funciona:
- Adhesión: se realiza desde Home Banking BIP, aceptando términos y condiciones. Los clientes que usan Cuenta DNI Comercios quedan adheridos automáticamente.
- Acumulación de puntos: compras con tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia y ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios.
- Las tarjetas adicionales suman puntos en la cuenta del titular.
- El banco puede incorporar nuevos productos y servicios al programa.
Principales beneficios
- Participación gratuita.
- Acumulación por consumos cotidianos (tarjetas).
- Canjes online por premios y experiencias en un catálogo online.
- Promociones especiales en fechas clave (como descuentos en Fiestas).