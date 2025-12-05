Cuenta DNI y una gran sorpresa para las compras de fin de año: cómo acceder al 20%, 30% y 40% de ahorro.

Los puntos se pueden canjear hasta el miércoles 10 de diciembre ingresando en www.mesumo.bancoprovincia.com.ar y haciendo click en el banner. Hay tres opciones para elegir:

20% → con tope de $10.000

30% → con tope de $20.000

40% → con tope de $30.000

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-descuento-gastronomia Con Cuenta DNI podés obtener descuentos de hasta 40% acumulables con las promociones de diciembre 2025.

El cupón de descuento obtenido se podrá utilizar desde el 15 hasta el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con la modalidad QR como con Clave DNI.

El programa "mesumo" permite obtener puntos por los consumos realizados con las tarjetas de crédito y débito emitidas por el Banco Provincia.

Se puede acumular con otras promociones

Los descuentos canjeados se pueden acumular con otras promociones vigentes. Por ejemplo: una persona que realiza el canje por un 30% de descuento, el sábado 20 de diciembre puede aprovechar el beneficio en carnicerías y obtener un ahorro de hasta $27.000.

En el caso de no alcanzar el tope de ahorro en una sola compra, puede utilizar el saldo en otros consumos que realice hasta el 31 de diciembre. El importe del descuento se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles siguientes a la compra.

Con este nuevo beneficio, que combina los consumos con tarjeta de crédito con las promociones de Cuenta DNI, el Banco Provincia refuerza su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles soluciones que facilitan las compras y generan ahorro en un momento clave del año.

Banco Provincia: qué es el programa "mesumo"

El programa "mesumo" de Banco Provincia funciona como un sistema de acumulación de puntos para clientes que realizan consumos con tarjetas de débito y crédito emitidas por el Banco, así como ventas cobradas mediante la aplicación Cuenta DNI Comercios. Estos puntos pueden canjearse por productos y servicios publicados en un catálogo online.

Cómo funciona:

Adhesión: se realiza desde Home Banking BIP, aceptando términos y condiciones. Los clientes que usan Cuenta DNI Comercios quedan adheridos automáticamente.

Acumulación de puntos: compras con tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia y ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios.

Las tarjetas adicionales suman puntos en la cuenta del titular.

El banco puede incorporar nuevos productos y servicios al programa.

Principales beneficios