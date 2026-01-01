Cuenta DNI sorprende con nuevos beneficios en enero 2026 y para la temporada de verano

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-enero-2026 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI: los nuevos beneficios para enero 2026 y la temporada de verano

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece en enero descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones y lanza una promoción especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana. Además, continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.