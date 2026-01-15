CUD: qué derechos sexuales tienen las personas con discapacidad

Discapacidad derechos sexuales Las personas con discapacidad tienen derecho a exigir prestaciones vinculadas con su sexualidad y reproducción.

Estas prestaciones "incluyen métodos anticonceptivos, técnicas de reproducción asistida, provisión de información sexual y reproductiva accesible, apoyos para el ejercicio de la maternidad/paternidad, entre otras".

Además, es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina desde 2014, consagra el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y sobre la base del consentimiento libre e informado (art. 25).

Este documento obliga a los Estados a garantizar a las personas con discapacidad servicios de salud sexual y reproductiva que tengan en cuenta las cuestiones de género, así también como brindar programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles, de la misma variedad y calidad que los que se brindan a las demás personas.

También se reconoce el derecho a decidir libremente sobre las relaciones personales y el número de hijos/as que se desea tener, y de acceder a información y educación sobre reproducción y planificación familiar (art. 23). Además, las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones (art. 23).

En el caso puntual de Argentina, la ley 25.673 permitió crear el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el cual asegura que todas las prestaciones previstas en dicha norma deben ser garantizadas por las obras sociales, las prepagas y el Estado (art. 7).

Discapacidad Gracias al CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a beneficios de salud, educación, trabajo, etc.

Sin embargo, ante cualquier inconveniente con estas prestaciones, es importante que la persona interesada se comunique al 0800-222-3444, una línea telefónica que pone a disposición el Ministerio de Salud de la Nación para asesorar y recibir reclamos relacionados con derechos sexuales y reproductivos.