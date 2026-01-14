Las personas con discapacidad pueden acceder a diversos beneficios gracias a documentos como el Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.
Discapacidad
¿Quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
Te decimos quiénes están habilitados a solicitar o pedir el Certificado Único de Discapacidad en Argentina
Sin embargo, no todas las personas con discapacidad, o mejor dicho no todos los tipos de discapacidades habilitan a la obtención del CUD. A continuación te explicamos quiénes si pueden solicitar este documento.
¿Cómo tramitar o renovar el Certificado Único de Discapacidad?
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recomiendan seguir los siguientes pasos:
- Reunir los documentos, informes médicos y estudios actualizados.
- Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente.
- Asistir puntualmente a la cita (en caso de no presentarse en el día y horario estipulado, deberás reiniciar el trámite desde cero).
- Retirar el CUD o la resolución en el mismo lugar. En caso de que el CUD sea digital, podrá visualizarse en la app Mi Argentina.
- El retiro puede realizarlo cualquier persona mayor de 18 años que presente el DNI del titular.
¿Quiénes pueden solicitar el CUD?
El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas con alguna de las siguientes condiciones:
- Discapacidad Física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.
- Discapacidad Sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).
- Discapacidad Intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
- Discapacidad Psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.
- Discapacidad Múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.
- Discapacidad del Desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.
- Discapacidad del Lenguaje y la Comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.