¿Qué hacer si se vence el Certificado Único de Discapacidad?

Certificado Único de Discapacidad.jpg Aquellos CUD que vencían en 2025 tienen una prórroga de renovación de un año.

Esta prórroga es tanto para los CUD en formato papel como digital, y esta extensión se hizo por un año con respecto a la fecha original de vencimiento.

¿Qué ocurre con los CUD que tenían vencimiento antes del 2025?

Si la fecha de vencimiento original del Certificado Único de Discapacidad correspondía al 2024, 2023 o 2022, si o si se debe completar la renovación para seguir contando con los beneficios del documento.

¿Cómo tramitar o renovar el CUD?

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recomiendan seguir los siguientes pasos:

Reunir los documentos, informes médicos y estudios actualizados.

Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente.

Asistir puntualmente a la cita (en caso de no presentarse en el día y horario estipulado, deberás reiniciar el trámite desde cero).

Retirar el CUD o la resolución en el mismo lugar. En caso de que el CUD sea digital, podrá visualizarse en la app Mi Argentina.

El retiro puede realizarlo cualquier persona mayor de 18 años que presente el DNI del titular.

Discapacidad El CUD brinda beneficios de salud, educación, transporte, etc.

¿Quiénes pueden solicitar el Certificado Único de Discapacidad?

El Certificado Único de Discapacidad puede ser solicitado por personas que padezcan alguna de las siguientes condiciones: