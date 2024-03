Casa prefabricada 2.jpg Mucha la gente que se pregunta ¿cuánto tiempo dura una casa prefabricada en Argentina?

¿Cuánto dura una casa prefabricada en Argentina?

Erróneamente se cree que las casas prefabricadas son de menor calidad por construirse más rápido y con menores costos que las casas tradicionales. Sin embargo, esto no es verdad ya que este tipo de casas evolucionaron y actualmente son una gran alternativa por su calidad y durabilidad.

Los materiales usados para construir casas prefabricadas aseguran la estabilidad y la resistencia de las construcciones, incluso en zonas sísmicas. Cada vez se utilizan más materiales con sistemas que garantizan una larga vida útil. Independientemente del material que se utilice para construir las casas, los paneles que conforman las viviendas se someten a una gran cantidad de revisiones de calidad y resistencia.

Eso sí, la durabilidad de las casas prefabricadas y el mantenimiento que deben tener depende del material que se construyan. En general, este tipo de construcciones son de hormigón, de acero o de madera.

Por ejemplo: las casas prefabricadas de hormigón no requieren ningún mantenimiento especial, esto se debe a que los paneles de este material son sometidos a un mayor control de calidad. Como la construcción y montaje de estas casas es más rápido, los paneles no están expuestos a las condiciones climáticas y se dañan menos.

Los materiales usados para construir casas prefabricadas aseguran la estabilidad y la resistencia de las construcciones, incluso en zonas sísmicas.

En este caso, las casas prefabricadas de hormigón suelen tener una vida útil de unos 70 años aproximadamente.

Con respecto a las casas prefabricadas de acero tienen una mayor vida útil debido a que es un material estable y flexible que no se altera con el paso del tiempo. Como el acero es inoxidable y anticorrosivo, no se agrieta con los años ni requieren de un mantenimiento específico. Este tipo de casas pueden tener una durabilidad de más de 100 años.

¿Cuántos años dura una casa prefabricada de madera?

Las casas prefabricadas de madera (generalmente de pino o abeto), con el mantenimiento adecuado pueden durar alrededor de 100 años.

Sin embargo, las casas de madera son las que necesitan más mantenimiento para preservar su conservación y esto no es un detalle menor. Según de dónde esté construida la casa, cada cuánto tiempo hay que aplicar barniz o lasur en el exterior de la construcción.

Las casas que se encuentren en zonas con mucho sol o con cambios extremos de temperatura necesitarán aplicar barniz cada un menor periodo de tiempo que aquellas que no tengan tanta exposición solar. En general, se recomienda aplicar barniz cada cuatro o cinco años y revisar que la madera no tenga ninguna plaga.